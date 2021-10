"Ce soir, on est tombés sur une magnifique équipe, très bien en place et sûre de son jeu. On a réalisé une entame catastrophique et avec quinze points d’écart après seulement un quart d’heure de jeu, c’est compliqué d’exister. À 17-O, on a eu l’occasion de marquer des points mais on a manqué de précision dans tous nos gestes.

Il faut tout simplement se servir de cette lourde défaite pour grandir et préparer au mieux la réception de Brive la semaine prochaine. Ce qui me rend triste, c’est que paradoxalement les joueurs ont été présents dans le combat. Ils n’ont jamais baissé la tête malgré l’ampleur du score. Malheureusement, il n’y avait pas grand chose à faire face à ce Toulouse-là. Quand vous voyez le match d’Antoine Dupont… Il est vraiment au-dessus du lot. À chaque fois qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose.

On peut dire que ce soir, on a joué les véritables champions d’Europe, et ça fait mal à l'arrivée. On va avoir mal à la tête ce samedi soir et demain, mais il faut vite repartir au travail et avancer."