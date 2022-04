"J’ai fait une faute de management. Guilhem Guirado aurait mérité cinq minutes de plus pour avoir une ovation. Mais à la mi-temps, Mohamed Haouas n'était pas bien. Il était malade. Je n'ai pas réfléchi, je me suis dit : "On va changer toute la première ligne." J'avais fait exprès d'avoir deux grosses première ligne pour ce match. J'ai réfléchi stratégie d'équipe et pas management. Je m'en suis excusé auprès de Guilhem devant tout le groupe. Il aurait dû pouvoir se faire applaudir une dernière fois dans ce fabuleux chaudron. Heureusement qu'il était entré en premier."