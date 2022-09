Cette victoire fait-elle un bien fou malgré quelques frayeurs ?

Oui c’est clair ! Ça fait du bien de lancer cette saison avec une victoire à domicile. L’entrée de Rabah Slimani et de la première ligne clermontoise nous ont fait énormément de mal. Ça a été le moment de basculement. On a eu une accumulation de pénalités contre nous en jouant dans notre camp. On n’a fait que subir pendant un gros quart d’heure. Heureusement on revient en fin de match, mais on se fait peur. On était bien en début de seconde période, on était passé à douze points d’écart, mais il y a eu ce quart d’heure avec beaucoup d’indiscipline.

Qu’y a-t-il à corriger ?

La discipline. Cela nous a joué des tours la saison dernière et cela aurait pu nous coûter cher encore aujourd’hui. Sur la maîtrise aussi. Si on ne corrige pas ces erreurs-là on ne progressera pas

Sur la dernière action, quel est l’état d’esprit ?

D’abord de ne pas sauter ! On les a attendus en bas, au ras du sol, et ça a fait plaisir de voir qu’on les a fait reculer même s’ils ont ensuite fait un ou deux temps de jeu. Il y a ce grattage de Laulau (Laurent Panis) qui nous fait énormément de bien. Ça a tourné pour nous aujourd’hui donc il faut prendre.

Le stade Jean-Bouin a exulté comme un seul homme à la fin, cela ressemble à un soulagement ?

Complètement. Si vous avez des problèmes de cœur, il ne faut pas venir à Jean-Bouin (rires). C’était chaud jusqu’au bout mais il y aussi beaucoup de positif, notamment le travail sans ballon. Cela ne se voit pas pour le grand public, mais ça fait réellement plaisir de voir des mecs qui se vident pour effectuer ces tâches.

Le mot d’ordre de la préparation c’était de créer un nouvel état d’esprit. Est-ce le premier point positif aujourd’hui ?

Je n’ai pas envie de tirer de conclusions trop vite, mais sincèrement ça fait du bien. Ce n’est que la première journée de Top 14. Il fallait impérativement gagner, c’était notre première mission, maintenant il faut gagner le second et ainsi de suite.

Un mot sur Morgan Parra, que vous apporte-t-il depuis son arrivée ?

Ça fait vraiment plaisir de l’avoir avec nous. Je pense qu’il est bien intégré, on a tout fait pour en tout cas. C’est quelqu’un qui s’adapte assez facilement sur le terrain comme hors rugby. Il a un gros QI rugby et j’ai l’impression qu’il est heureux avec nous.

Que retenez-vous de l’apport des recrues ?

On a eu treize arrivées, beaucoup de changements et un nouveau souffle. Quand je suis arrivé le premier jour dans le vestiaire je me suis dit "c’est une nouvelle équipe". J’aime pas citer un joueur en particulier je pense que beaucoup de nouveaux nous ont apporté et je pense qu’on va le voir sur ce bloc de dix matchs qu’on a. Chacun va pouvoir apporter ses qualités et se montrer au fil des matchs.

Propos recueillis par Clément Labonne