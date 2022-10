"On prend un point qui va forcément compter, qui nous fait en tout cas du bien moralement. On a vécu une sale semaine, ça a été dur de digérer l’échec du Stade français. C’est pour cela que j’ai apprécié la volonté de l’équipe de ne pas lâcher : alors que Lyon attaquait pour aller chercher le bonus offensif, nous nous sommes accrochés jusqu’au bout en défense, jusqu’à arracher cette dernière munition. On joue rapidement la touche puis il y a ce coup de pied sorti de nulle part d’Yvan Reilhac. On leur met la pression sur la ligne et on le récupère de nouveau", explique le troisième ligne avant de poursuivre : "Ensuite, l’action est toute simple : on pilonne sur la ligne et j’ai la chance de marquer avec le soutien de mes partenaires. On peut toujours dire que nous aurions dû faire mieux en comptant dix points d’avance à la 60e, mais il faut tout de même se souvenir où nous étions, à Lyon, chez une grosse équipe…"

" Il y a plein de petites choses qu’on doit mieux maîtriser dans notre jeu, mais au moins, on n’a pas lâché" "

C’est pourquoi, même s’il y a toujours la possibilité de faire mieux, je trouve que ce point est assez symbolique au niveau de l’état d’esprit, surtout après la semaine que nous avons passée après notre incroyable défaite face au Stade français. On peut être fier de l’état d’esprit affiché, et être contents d’avoir été récompensés par ce point. On n’est pas loin, il faut croire en nous. Il y a plein de petites choses qu’on doit mieux maîtriser dans notre jeu, mais au moins, on n’a pas lâché. Récupérer ce point à la dernière minute, ce n’est pas anodin."