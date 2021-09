Une victoire avec le cœur ! Pour le retour du public au stade du Hameau, les joueurs de la Section Paloise ont réalisé une grosse performance collective, face à des Lyonnais qui pourront nourrir des regrets. Porté par un Antoine Hastoy à 100% au pied, Pau s'offre une victoire importante, après le revers de la première journée à Castres. Pourtant en supériorité numérique pendant plus de 50 minutes, le LOU est passé à côté de sa seconde période et repart de ce déplacement la tête basse.

Pourtant tout semblait aller dans le bon sens pour les hommes de Pierre Mignoni. Malgré une première pénalité d’Antoine Hastoy, les joueurs du LOU ont su prendre les devants dans cette rencontre avec le premier, et seul, essai du match inscrit dès la 10e minute par Xavier Mignot. En filou, l’ailier s’est faufilé dans le dos de Daniel Ikpefan après un jeu au pied de Pierre-Louis Barassi, et a profité d’un rebond favorable pour aller aplatir le ballon derrière la ligne. Dans cette rencontre fermée, les Lyonnais vont prendre un avantage non négligeable à la 26e minute avec un fait de jeu en leur faveur. Auteur de l’essai du match, Xavier Mignot va être victime d’un gros plaquage de Lekima Tagitagivalu. Après appel à la vidéo l’arbitre du match expulse le troisième ligne fidfien, Pau se retrouve à 14 contre 15 pour la majorité de la rencontre. Cependant ce fait de jeu va paralyser les Lyonnais qui vont, à partir de ce moment, totalement déjouer, contrairement aux joueurs de la Section qui vont montrer un superbe visage.

Le LOU plombé par son indiscipline

Après des échanges de pénalités entre Antoine Hastoy et Léo Berdeu, les locaux se retrouvent devants à la mi-temps, 11-9. Encouragés par le public palois, venu en nombre, les Béarnais vont repousser les nombreux assauts lyonnais, mais surtout ils vont profiter de l'indiscipline lyonnaise. Cette indiscipline peut, notamment, se résumer à une action marquante avec l’international français Demba Bamba. Tout juste entré en jeu, le pilier est servi à 10 mètres de l’en-but, sans défenseur face à lui, mais ce dernier laisse échapper le ballon et l’occasion de mettre un coup sur la tête des locaux (56e) ! Comme un symbole, cette action va être suivie, toute la seconde période, par des fautes, des en-avants, des mauvais choix.

En face, Antoine Hastoy, de retour après la tournée avec l’équipe de France, se montre adroit face aux poteaux. Le demi d’ouverture sort de ce match avec un sans faute au pied (6/6) et l’intégralité des points de son équipe (drop à la 66e). Solidaire, la Section Paloise marque le coup devant son public et remporte son premier match de la saison. Une prestation collective qui servira sans doute de match référence pour les prochaines rencontres ! Du côté des Lyonnais, c’est un match à oublier. Ces derniers vont vite devoir se remobiliser avec, dès samedi prochain la réception de Perpignan et l’obligation de faire le plein de points afin de ne pas griller ses jokers trop tôt dans cette saison.