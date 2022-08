Bayonne

Le promu s’est trouvé des certitudes, deux victoires en deux matchs pour le club basque lors de sa phase de préparation, déjà presque terminée (une opposition de ligne avec Pau doit encore avoir lieu). Les Ciel et Blanc attaqueront le championnat à Toulon en étant prêts. Après un recrutement XXL les supporters bayonnais ont pu voir les recrues briller au milieu d’un collectif complet, d’abord contre Colomiers (33-12) puis Bordeaux (25-10).

Castres

Les Castrais n’ont pas fait le plein de confiance pour leur entrée en piste, vendredi soir à Sapiac contre Montauban. Le CO s’est incliné en fin de match 33-14. Mais pas d’inquiétude, ce match était surtout l’occasion de découvrir des recrues, aucun titulaire de la dernière finale du Top 14 n’a pris part à la rencontre. Rendez-vous pour les Castrais à Mazamet mercredi contre le Connacht avec un groupe sûrement plus solide pour se rassurer.

Clermont

Appliqués, les Auvergnats ont déroulé contre Toulon lors de leur entame de préparation 40-21. Un pack puissant et un Raka en forme n’ont laissé aucune chance à une équipe toulonnaise tout de même rajeunie. Pas d’emballement donc, les Clermontois auront l’occasion de confirmer contre l’UBB vendredi prochain à Issoire (20h).

Bordeaux-Bègles

Eux se sont pris la marche pour leur première. Les demi-finalistes du précédent exercice avaient rendez-vous à Bayonne pour leur entrée en piste, mais après une semaine de stage à Saint-Lary les Bordelais semblaient fatigués. Défaite 25-10, des certitudes, mais sur ce qu’il reste à travailler. Manquait tout de même à l’appel une flopée d’internationaux, rattrapage attendu contre Clermont à Issoire vendredi prochain (20h).

Brive

Après trois semaines de préparation dont deux semaines de stage à Bugeat et Saint Affrique les Brivistes ont entamé leur préparation par une victoire contre les Bristol Bears 22-17 à Saint Affrique. Les Corréziens ont fait le plein de confiance avec des espoirs qui ont montré des qualités malgré une fin de match poussive. Confirmation attendue contre le Racing vendredi prochain à Terrasson (19h).

Lyon

Après cinq jours passés sous le signe de la convivialité, sous le soleil corse c’est le champion de France montpelliérain qui attendait les Lyonnais à Bastia. Auteurs d’une seconde période de folie, les Lyonnais l’ont emporté 21-17 alors qu’ils étaient menés 17-7 à la mi-temps. Pour son unique match de préparation, le Lou a trouvé ses bases et attend maintenant le début du championnat à Brive.

Montpellier

En Corse, les Héraultais se sont préparés physiquement, mais ont aussi identifié des leaders et cultivés leur cohésion. Le clou du spectacle a été gâché par une défaite contre Lyon 21-17 après une seconde période ratée. C’était la seule occasion du MHR pour se montrer avant le début du Top 14, aucun autre match amical ne sera disputé par les Montpelliérain, contre la montre oblige après un titre. Rendez-vous en ouverture du championnat chez l’ogre Rochelais.

Stade français

Dans son derby francilien face à Massy, les Rose et Bleu n’ont pas eu à s’employer pour terrasser son voisin 56-15. De belles choses observées mais une opposition déséquilibrée. Pour le second match de préparation les hommes de la capitale se déplaceront à La Rochelle, une autre paire de manches. Un vrai test jeudi à 20h, pour confirmer et vraiment se tester avant de recevoir l’ASM en ouverture du Top 14.

Pau

Les Béarnais viennent de clore leur phase de matchs amicaux avec une victoire contre Mont-de-Marsan 33-20 plutôt concluante (une petite opposition de ligne est encore attendue contre Bayonne). Avant cela, les Palois avaient ouvert leur préparation contre Biarritz 22-0, belle victoire qui avait tout de même été entachée par une faiblesse dans le jeu au sol et de l’indiscipline. Pau entamera le championnat avec la réception de Perpignan.

Perpignan

C’est peut-être l’équipe de l’élite qui s’est le moins rassurée durant sa préparation. Deux défaites en deux matchs pour l’USAP, contre Montauban (22-19) et le Racing (14-28) pourtant porté par le capitaine courage Mathieu Acébès. Attention, c’est un match de la plus haute importance qui attend les Sang et Or dès la première journée à Pau.

Racing 92

Première réussie pour les Ciel et Blanc à Perpignan. Menés, 14 - 7 à la mi-temps, les hommes de Cameron Woki ont su renverser la vapeur pour l’emporter 14-28. Les Racingmen, en plus de leurs stars, ont pu voir des jeunes talents faire leur trou (Tabet, Baudonne…) et compléter un effectif XXL. Prochain test jeudi prochain à Terrasson contre Brive pour continuer de monter en puissance.

Toulon

L’équipe toulonnaise a loupé son entrée contre l’ASM, 40-21. Pas d’inquiétude car l’équipe présentée était très rajeunie et a tout de même passé trois essais à un collectif Clermontois plus solide. Avec le retour de plusieurs cadres, Toulon aura l’occasion de se rattraper avec la réception de Toulouse jeudi, 19h30 à Mayol avant de recevoir le promu bayonnais lors de la première journée de championnat.

Enfin, le Stade Toulousain et Le Stade Rocherais n’ont toujours pas disputé de rencontre amicale. Toulouse affrontera Toulon à Mayol ce jeudi (19h30) pour l’unique match de leur préparation. Même programme pour les Rochelais qui reçoivent le Stade Français jeudi à 20h.

Par Pierre Magne