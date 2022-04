Cette fois, ça ressemble à la fin. On savait le Biarritz Olympique en bien mauvaise posture avant ce match, mais cette nouvelle lourde défaite semble porter le coup de grâce au BO dans sa quête inespérée d'un maintien. Tantôt spectaculaires et tantôt opportunistes, les Palois quittent le Pays-Basque avec une victoire à quatre points, faute d'avoir su conserver le bonus offensif malgré cinq essais inscrits.

On ne saurait dire si c’est le vibrant hommage rendu à l’ancien biarrot, Federico Martin Aramburu ou le vent qui a soufflé en faveur des Palois en ce début de match, qui a mis un coup de froid précoce aux ambitions biarrotes dans ce match. Dès l’entame, les Palois ont pris les commandes de ce match. D’abord au panneau d’affichage en inscrivant une première pénalité par Hastoy puis territorialement parlant, en faisant le siège du camp basque. C’est finalement plein d’opportunismes qu’ils ont ouvert le score par Rémi Sénéca, peu après la dixième minute après un ballon récupéré en fond d’alignement sur un lancer adverse (0-10, 14e).

Alors que les coéquipiers de Lucas Peyresblanques ont rapidement tenté de réagir, enchaînant temps de jeu et percussions stériles, c’est une nouvelle contre-attaque, celle-ci signée Clovis Le Bail, qui a permis aux Béarnais de faire le trou quelques minutes après avoir inscrit le premier essai de la rencontre (0-20, 23e).

Piqué, sonné, le Biarritz Olympique était largement mené, sans jamais s’être montré dangereux certes, mais sans jamais non plus être totalement débordé par la Section. La chance sourit aux audacieux parait-il…

Un sursaut d'orgueil au retour des vestiaires

Revenus des vestiaires avec quelques minutes d’avance pour se donner de grands coups d’épaules comme des grands coups d’espoirs, les Rouge et Blanc ont mieux démarré la seconde période, vent dans le dos. Bien que largement mené (0-23), ils se sont attachés à conserver le ballon et à enchaîner les temps de jeu, chose qu’ils n’étaient jamais parvenus à réaliser durant les quarante premières minutes. Vieille comme le monde, cette stratégie a rapidement porté ses fruits avec deux essais inscrits en six minutes par Lucas Peyresblanques, successifs à deux groupés pénétrants. (12-23, 53e). À ce moment-là, revenus dans le match et désormais en supériorité numérique pour dix minutes, la porte s’est ouverte au rêve pour les locaux. Elle a été brutalement refermée. Passé l’orage, la Section est revenue dans son match, tuant dans l’œuf les velléités biarrotes survenues après ces deux essais. Excellent gestionnaire et premier attaquant incisif, Antoine Hastoy s’est montré décisif sur deux nouveaux essais (12-35, 61e) assurant une avance confortable aux siens et les mettant surtout dans les clous d’un bonus offensif. Ne restait plus alors qu’à inscrire un cinquième et denier essai. Chose faite par le remuant Lucas Rey, à treize minutes de la fin de la rencontre (12-42, 67e). Un essai pour rien, puisqu'un ultime groupé pénétrant biarrot, arme de destruction massive de la bande à Hirigoyen, venait conclure le match (19-42, 74e).

Pau enchaîne une troisième victoire de rang et, en condamnant son voisin du 64, la Section s'offre le droit de rêver à la course phases finales en cette fin de saison.