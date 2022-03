Quel sentiment domine au coup de sifflet final : la satisfaction de ce bonus arraché ou la frustration d'être passé proche des quatre points ?

Il y a des deux. Notre credo est d’être irréprochable sur 80 minutes même si l’adversaire est meilleur à la fin. Pau a été meilleur que nous sur les 15 premières minutes et nous n’avons pas été irréprochables. On les a trop regardés jouer et l’on a pris des points trop facilement sur les deux entames de mi-temps. Après, quand elle a pu trouver de la continuité, l’équipe a fait preuve de caractère. La preuve : elle a essayé d’aller chercher la gagne à la fin. Il y a les regrets des débuts de mi-temps et la satisfaction d’avoir pesé sur le match aussi.

Comme à l’aller, Clovis Le Bail vous a fait mal au ras des rucks...

Même si l’on était prévenus, il nous a quand même "pinés". C’est ce que font les bons joueurs. Il sait bien jouer autour, avec beaucoup de vitesse. Il fait les bonnes actions, au bon endroit, au bon moment. Joseph aussi nous a fait mal.

Top 14 - Clovis Le Bail (Pau) face à PerpignanIcon Sport

Brive a gagné avec le bonus. Est-ce que vous commencez à vous préparer à disputer un barrage ?

Trois minutes après la fin de la finale de Pro D2, j’y pensais déjà, vous savez. Je ne vais pas refaire l’histoire mais, quand vous montez, vous avez quinze jours pour préparer la montée. C’est la logique. Il y a de grandes chances que notre maintien passe par l'access match même s’il reste cinq journées. C’est peu et beaucoup. Tout peut encore se passer. Il ne faut pas croire le président Aldigé, d'ailleurs, Biarritz va continuer à se battre. Nous sommes préparés à toutes les éventualités, même la plus dure, qui est de gagner l’access match, ce qu’aucune équipe de Top 14 n’a encore réussi.

La prochaine échéance est la réception de Montpellier, le leader incontesté. C'est un énième rendez-vous décisif pour vous...

On m’a demandé si j’avais coché ce match. On est treizièmes, on ne peut pas se permettre de dire que l’on va cocher la réception du premier du classement et affirmer que l’on va leur mettre une trempe. Notre contrat, avec le club et les supporters, est d’être conquérant à domicile. Il faudra les recevoir à 110 % d’engagement.

Pourquoi Melvyn Jaminet était-il absent ? Et sera-t-il opérationnel pour le prochain match ?

J'espère que vous ne croyez pas que c’est parce que je ne le trouvais pas bon qu’il n’a pas joué contre Pau. Si je ne l’ai pas aligné, c’est parce que je l’ai trouvé mâché à l’entraînement mardi. J’aurais préféré avoir un Jaminet à 100 % sur le terrain. Tous les joueurs sont différents : j’ai vu que Fickou ne jouait pas, que Willemse était capitaine... Il faut voir comment chaque mec revient. Après, il ne faut pas qu’il mette un mois à s’en remettre non plus. Il n’est pas fautif en tout cas. Il voulait jouer. Il n’a pas pris le globe mais il était un peu fatigué, avait un peu mal au poignet… Il sera là la semaine prochaine.