Ce sera la grande fête du champion ce mardi soir au GGL Stadium de Montpellier où 1200 convives (personnalités, partenaires, abonnés, Association, anciens joueurs, féminines, jeunes....) vont tous se retrouver autour du Brennus pour une fête qui fera date : dès 18h30, le Brennus sera sur scène pour célébrer les champions avec les plus belles images du sacre et la présentation des héros, des recrues et de l'équipe à venir avec le tout nouveau maillot.

Mercer et Guirado honorés

Dès 19h15, ce sont les Oscars Midol qui prendront le relais avec quatre superbes films, la remise de l'Oscar au meilleur joueur du championnat à Zach Mercer et un très bel hommage à Guilhem Guirado pour l'ensemble de sa carrière entouré de très nombreux grands joueurs !

La soirée se terminera par un dîner de gala pour les partenaires et un super cocktail et une guinguette géante (saucisses, frites...) offerts à tous !