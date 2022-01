La Rochelle 6e, face à Montpellier 4e. Une affiche de haut de tableau qui sent bon les phases finales. Un duel qui peut sembler déséquilibré si on prend note des statistiques. Montpellier ne s'est jamais imposé à Marcel-Deflandre en Top 14 et la dernière victoire des Cistes sur La Rochelle, loin de l'Hérault, remonte à 2003, en Pro D2. Mais c'est bien le MHR qui est devant au classement. Les Rochelais n'ont été vaincus qu'à une seule reprise cette saison, c'était lors de la première journée face au stade toulousain.

Dans ce duel de qualifiables, ce sont les Montpelliérains qui se sont mis les premiers en lumière. Après avoir concédé une pénalité de West, le MHR a fait du tableau noir en réalisant une combinaison parfaite en touche. Paenga-Amosa a trouvé Mercer, qui lui a remis, et le talonneur a pu donner, dans sa chute, à Reinach qui a inscrit le premier essai du match. (3-10, 22e).

Ce début de rencontre est un chassé-croisé entre les deux équipes. Cinq minutes après avoir concédés le premier essai de la rencontre, Leyds et les Rochelais ont eux aussi inscrit un superbe essai après plusieurs temps de jeu devant la ligne d'en-but. Mais les Cistes sont venus à La Rochelle pour enchaîner un septième succès de rang et c'est Bécognée tout en puissance qui a permis à son équipe de passer devant juste avant la pause (10-17).

Montpellier laisse échapper le bonus offensif

Au retour des vestiaires, La Rochelle est revenu au score grâce à la botte de son ouvreur néo-zélandais West. (16-17, 50e). Mais après l'heure de jeu, les Montpelliérains ont monopolisé le ballon et, à force d'insister par ses avants, ont trouvé la solution par Capelli. Le deuxième ligne connaissait sa première titularisation cette saison. Cinq minutes plus tard, après une touche, c'est le demi de mêlée remplaçant, Aprasidze, qui a trouvé une brèche et qui a inscrit le quatrième essai des Cistes, synonyme de bonus offensif (16-29, 69e).

Les Rochelais, vexés, ont joué les derniers ballons et ont trouvé l'en-but grâce, encore, à son ailier Leyds. Un essai trop tardif qui enlève le bonus offensif aux Montpelliérains, mais qui ne permet pas aux Maritimes de glaner au moins un point de ce choc de très haut niveau.

Montpellier s'impose 29 à 23 sur la pelouse de La Rochelle pour la première fois de son histoire en Top 14. Ce succès permet aux Cistes de conforter leur place dans les qualifiables. Du côté des Rochelais, cette deuxième défaite de la saison, les laissent à la 6e place, mais Clermont et le Racing 92 n'ont pas encore joué.