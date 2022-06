Melvyn, quelles sont vos premières impressions ?

On ne pouvait pas espérer mieux. Ce barrage d'accession, on l'avait en tête depuis longtemps. Tout le monde a très bien travaillé cette semaine et ça s'est vu sur le résultat final.

Avez-vous été surpris par l’entame landaise ?

On savait que ce n'était pas gagné d'affronter Mont-de-Marsan à domicile et savait qu'ils allaient tout donner. Nous avons passé les vingt premières minutes à combattre, à déjouer, à mal sortir de notre camp, à faire des erreurs techniques. C'est ce qui les a laissés dans le match en première mi-temps. Mais nous n'avons pas douté parce que l’on savait qu’on était dans le match. Ce sont erreurs techniques qui les laissaient dans la partie. Ca a été rétabli une fois que l’on a réussi à mettre notre jeu en place et à marquer des points.

Personnellement, c’était important de laisser le club dans l’élite..

C'est une satisfaction, oui. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je peux sortir la tête soulagée. J'avais à coeur de faire une belle prestation. Après, je ne sais pas si elle est parfaite mais je suis content que le club reste en Top 14.

Racontez-nous votre essai...

On avait vu qu'ils désertaient un peu le second rideau dans l'axe. Nous avons tenté le coup et c'est passé, je suis très content car ça a permis à l'équipe de rester dans le match.

Vous avez aussi été très précieux dans le jeu aérien où vous avez pris tous les ballons qui vous visez...

Je sais que ça a beaucoup fait parler pendant le Tournoi des 6 nations. J'ai eu un passage à vide. J'ai essayé de régler ça. Personnellement, je savais que ce n'était qu'un petit passage à vide et je suis content que tout ce soit bien passé aujourd'hui.

Comment analysez-vous votre saison, d’un point de vue personnel ?

Je suis content d'avoir bien fini. Mon seul regret, c'est d'avoir laissé un peu trop d'énergie sur des choses en dehors du rugby. Je me suis beaucoup pris la tête à certains moments de la saison. Mais tout est rentré dans l'ordre. Le fait d'avoir eu la blessure et d’être éloigné un peu des terrains, ça m’a aussi fait du bien, ça m’a permis de me régénérer. Quand je suis revenu, je me suis senti très bien physiquement et mentalement.

Il y a eu des hauts et des bas...

J'ai passé une saison un peu compliquée en club. J'ai douté plusieurs fois parce que je n'étais pas prêt à tout ce qui s’est passé autour de moi. Quand tout ça s'est apaisé, j'ai pu reprendre du plaisir sur la fin de la saison.

Top 14 - USAP - Melvyn JaminetIcon Sport

L’officialisation de votre départ pour Toulouse a dû vous aider...

Ca a été une libération, bien sûr. Au début, je n'attachais pas trop d'importance aux pourparlers sur mon transfert. Au fur et à mesure, ça m’a pris la tête. Je pense que je me suis aussi voilé la face sur le fait que ça ne m'atteignait pas. Au bout d'un moment, à force d'y penser, on fait des moins bons entraînements et on est moins performant avec l'équipe en match. Je pense que ça s'est vu à certains moments. C'est ce que je regrette, d'avoir laissé trop d'énergie dans l'extra rugby. J'aurais appris sur cette saison à gérer tout ce qui se passait en dehors.

Qu’avez-vous dit à vos partenaires pour votre départ ?

J'ai dit à mes coéquipiers que je ne souhaitais qu'une chose, c'était de revenir la saison prochaine à Aimé-Giral. On se met des petites pièces et certains me disent qu'ils me mettront des petits plaquages mais ça reste sympa. Tout le monde m'a félicité et ce n’est que du bonheur quand ça se termine comme ça.

Savez-vous si vous serez de la tournée au Japon ?

Je ne sais pas trop. On va attendre les demi-finales, on va voir comment ça va se passer. Je sais qu'il y a une tournée avec les Barbarians britanniques la semaine prochaine. Je vais voir si je peux la faire. J'attends de passer des examens sur le bras.

Pour quelle raison ?

J’ai pris un coup au niveau du biceps droit. A chaud, on ne sent pas grand-chose...

Propos recueillis par Vincent Bissonnet