Sur ses réseaux sociaux, Maxime Mermoz a révélé ce mercredi une altercation pour le moins inattendue en début de soirée. L'ancien centre international (35 sélections) aurait été la cible d'insultes et de menaces de la part de Cameron Woki et Matthieu Jalibert lors du réveillon du 31 décembre. Plus de détails ici.

Selon le quotidien L'Équipe, pour couper court à toute polémique, Cameron Woki a appelé Maxime Mermoz ce jeudi matin afin de lui présenter ses excuses. « Oui, Cameron m'a appelé, a confirmé Mermoz. Parfait, on passe à autre chose. C'est fini avec lui. ». Toujours selon L'Équipe, Matthieu Jalibert s'est lui aussi excusé ce jeudi après-midi auprès de l'ex-centre de Toulouse, Perpignan et Toulon.