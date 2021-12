"Il y a de la déception, mais j 'ai aussi de la mémoire et je suis de nature optimiste donc je préfère voir le verre à moitié plein car, à cinq minutes de la fin du match, nous avions zéro point. On s'attendait à ces conditions difficiles et à un chassé croisé. Malheureusement, on prend un essai sur un ballon porté de 30 mètres qui nous fait très mal. Ce sont quelques minutes d'égarement sur cette défense de ballon porté qui nous coûte cher. C'est le tournant du match, car après nous sommes en chasse."

"Nous avons du mal à défendre sur les touches à cinq et je pense que nos adversaires nous ciblent là-dessus. C'est rageant car nous étions dans le bras de fer et après nous sommes en poursuite. A la fin, on cherchait l'essai de pénalité car nous dominions en mêlée. Nous n'y sommes pas parvenus et les Toulonnais ont bien joué le coup même si nous marquons un essai au pied des poteaux. On arrive quand même à ramener deux points, malgré ce passage à vide sur ce ballon porté. Mais notre stratégie était bonne."