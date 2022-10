" Peut-être avons-nous installé les joueurs dans trop de confort "

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Hans-Peter Wild s’est exprimé sur le passé, le présent et le futur de son club. Alors que les Parisiens se sont imposés avec autorité face à Perpignan (52-3), le président du Stade français n’a pas mâché ses mots concernant le traitement accordé à ses joueurs. "J’ai récemment lu que le Stade français était sous respirateur artificiel. C’est plutôt juste. Sous Max (Guazzini, N.DL.R.), c’était la fête, ils remplissaient des stades mais ils n’étaient pas professionnels. Puis Thomas Savare a donné un peu d’argent mais n’a pas professionnalisé le club. Nous tentons de le faire, même si nous ne gagnons pas encore. Peut-être avons-nous installé les joueurs dans trop de confort… Les joueurs sont bien payés quoi qu’il se passe sur le terrain et s’il y a le moindre déficit, le propriétaire (lui, N.DL.R.) le comblera. Quel monde merveilleux, n’est-ce pas ?"

" L’Usap ne nous avait pas respectés "

Toujours dans la capitale, le torchon avait brûlé avec Perpignan la saison dernière. Lors de l’ultime journée, Patrick Arlettaz avait notamment accusé les Parisiens d’avoir lâché leur rencontre face à Brive, précipitant l’USAP dans un match de barrage face à Mont-de-Marsan. Pour leurs retrouvailles, les Soldats Roses n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe catalane remaniée. Une satisfaction pour Sekou Macalou qui avait besoin de cette revanche. "On avait à coeur de montrer aussi à Perpignan qu’on était des combattants. La saison dernière, nous ne nous étions pas sentis respectés par cette équipe et avons aujourd’hui réagi de la plus belle des manières".

Top 14 - Sekou Macalou (Stade français)Icon Sport

" C’est simple, on joue neuf minutes sur quatre-vingt "

La mine était bien moins souriante pour Romain Sazy. Le capitaine de La Rochelle et ses coéquipiers ont concédé vingt-neuf points et une défaite sur la pelouse de Bayonne. La sonnette d’alarme est loin de s’enclencher pour les Maritimes, deuxième à égalité avec Toulon, mais Romain Sazy n’a pas apprécié la rencontre de son équipe. “C’est simple, on joue neuf minutes sur quatre-vingt. À ce niveau-là, tu as beau te déplacer n’importe où, ça ne passe pas. On stoppe, on s’arrête de jouer ; plus que ça, on déjoue totalement. Le constat, il est là ! Si on croit, qu’à la 9e minute, le job est fait, non ! On fait un nombre incalculable d’en-avant. Ce n’est pas nous !"

" J’ai honte, on s’est fait rouler dessus "

Pour Mathieu Acébès, le week-end a lui aussi était difficile. Après deux succès de suite, Perpignan est retombé dans ses travers et a concédé une lourde défaite dans la capitale. Plus de cinquante points encaissés et des têtes basses au coup de sifflet final. L’ailier catalan a exprimé sa colère en après-match. "J’ai honte de ce qu’on a pu faire sur le terrain. Ce n’est pas digne de ce maillot. Il faut désormais se réveiller et avoir un peu d’amour-propre. Parce qu’il n’y a pas d’excuse : à Paris on s’est juste fait rouler dessus". Acébès et les Catalans auront l’occasion de se reprendre à Aimé-Giral face à Clermont, ce samedi.

" Ne dites pas que c’est anecdotique "

Franck Azéma lui avait un large sourire. Après la performance parfaite de ses hommes face à Brive (47-0), le manager toulonnais souhaitait rendre hommes à sa défense, imperméable de la première à la dernière minute. "Ne dites pas que c’est anecdotique. Quand tu n’encaisses rien, ça veut dire que tu t’es envoyé et que tu n’as rien lâché. Vous pouvez retenir les essais, mais je retiens surtout la performance en défense. La défense est un moteur et ça démontre ton tempérament."