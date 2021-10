Perpignan tient peut-être son grand exploit, enfin, dans ce Top 14. L’USAP restait sur deux défaites consécutives contre Pau et le Stade Français dans son antre Aimé-Giral qui avait perdu de sa superbe en tribunes. Après quatre revers de rang, la confiance était loin d’être maximale au moment de recevoir le vice-champion de France et d’Europe qui, quant à lui, restait sur trois succès. Pragmatique, réaliste et terriblement efficace dans les zones de rucks, l’USAP a tout simplement fait vivre l’enfer à des Maritimes incapables de multiplier les temps de jeu.

Pourtant, c’est bien La Rochelle qui a imposé son rythme de jeu tout au long de cette rencontre. Que retenir de la première période ? Et bien pas grand-chose à se mettre sous la dent, tant en termes de points que de volume de jeu. Un duel entre deux équipes indisciplinées qui tourne finalement à l’avantage des Catalans, qui ont su vite redresser la barre dans le secteur de la discipline. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre l'avantage avec deux tentatives manquées pour Tristan Tedder et Isaiah West en début de partie. Si La Rochelle domine, Perpignan s’accroche, fait le dos rond et pousse son adversaire à multiplier les fautes. Solides au contest, les Catalans parviennent à s’extirper de deux situations dangereuses sans encaisser de points (20e). La Rochelle tente de mettre du volume dans son jeu mais se heurte à une défense très agressive, qui coupe rapidement les extérieurs. En difficulté devant, Les Rochelais prennent un premier coup derrière la tête avec la sortie sur carton jaune de Reda Wardi, auteur de la onzième faute maritime en écroulant un ballon porté catalan (32e). En infériorité numérique, les joueurs de Ronan O’Gara manquent de peu d'assommer leur hôte du jour avec cet essai refusé à Kevin Gourdon pour avoir mis un pied en touche après un départ dans le fermé de Kerr Barlow (38e). C’est alors que l’USAP, sur une de ses rares incursions dans le camp adverse, tape du poing sur la table juste avant la pause. Sur un ballon de récupération, Duguivalu est à la relance depuis ses 22m. L’ailier fidjien réussit à passer les bras pour Lucas Dubois qui fait parler sa vitesse avant de bénéficier du soutien de Taumoepeau pour son premier essai de la rencontre. Perpignan bascule en tête à la pause : 7-0.

Taumoepeau sérial marqueur

La Rochelle revient sur le terrain avec les mêmes intentions qu’en première période : mettre du rythme et priver l’USAP de ballons. Mais aussi le même déchet technique et la même indiscipline. West réduit le score sur pénalité (7-3, 49e). Mais Perpignan trouve enfin ce qui lui manquait depuis le début de la saison : un esprit tueur. Sur un gros travail de Mamea Lemalu dans l’axe, Alivereti jailli au soutien de son troisième ligne centre pour tuer le match (14-3, 51e). Les Rochelais balbutient leur rugby malgré quelques éclairs individuels. Tout juste entré en jeu, Facundo Bosch permet au Stade Rochelais de se remettre en piste, concluant une belle initiative de Kerr Barlow (14-8, 57e). Un essai presque pour rien car le finaliste du précédent exercice est sanctionné immédiatement sur le renvoi par la botte de Tom Ecochard (17-8, 58e). Fébriles, les Maritimes se montrent pourtant dangereux dès qu’ils parviennent à mettre de la vitesse. Botia est tout proche de faire basculer le match à l’heure de jeu, avant de commettre un en-avant au moment d’aplatir (62e). La défense catalane montre des signes de faiblesse mais peut s’appuyer sur des gratteurs hors-pair, à l’image du surprenant Andrei Mahu qui pousse La Rochelle une nouvelle fois à la faute (69e). L’USAP prend alors la pénaltouche et Taumoepeau, encore lui, est mis sur orbite par Tristan Tedder avec une longue passe sautée (22-8, 71e). La Rochelle parvient à sauver les meubles par l’intermédiaire de Leyds qui récompense la grosse percée de Le Bail à trois minutes du terme de la rencontre (22-13, 77e). Insuffisant malheureusement pour espérer décrocher un inespéré bonus défensif. Perpignan se rebelle et offre un premier succès de prestige à son public d’Aimé-Giral. En revanche, à La Rochelle, il y a encore du pain sur la planche pour gagner en régularité et retrouver enfin des automatismes.