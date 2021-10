Jouer le maintien en Top 14, c’est une guerre de nerfs. A vous donner de l’urticaire. Et les occasions de pouvoir regarder vers le haut sont rares. Samedi après-midi, l’USAP en aura une, face à une redoutable Section Paloise. Cette saison, les Catalans le savent : ils sont condamnés à l’exploit. Pas à chaque match, mais presque. Contre une timide équipe toulonnaise, Perpignan s’est offert ce premier exploit de la saison. “On a passé un cap dans l’engagement ce week-end. C’est avec ce seuil de base qu’on pourra prétendre à gagner des matchs et se maintenir en Top 14. Je pense que les joueurs en ont bien conscience” reconnaît, satisfait, l’entraîneur en charge de la défense Gérald Bastide. Pour ce premier gros test à domicile face à un candidat au Top 6, pas de grandes envolées ni de grand exploit personnel. Perpignan a disputé un rugby minimaliste dans des conditions lourdes et humides. Elle a imposé du combat, devant notamment et dans les zones de ruck, à une équipe toulonnaise contrainte de déjouer. Et ça a payé, dans un stade Aimé-Giral survolté. Pour la première fois de la saison, les “Sang et Or” ont conservé leur en-but inviolé. “Nous n’avons pas beaucoup défendu mais quand il a fallu le faire, les joueurs l’ont bien fait. Il y avait une revanche à prendre mais il reste quand même encore deux trois choses à régler” poursuit Gérald Bastide.

Libérée, soulagée, l’USAP a la chance de retrouver son jardin d’Aimé-Giral une deuxième fois d’affilée. Mais cette-fois les Catalans s’attendent à un tout autre match, face à des Palois (7e) qui réalisent un bon début de championnat. Après avoir ramené un bonus de son voyage à Castres lors de la première journée, la Section Paloise n’est pas passée à côté de son premier rendez-vous à domicile face au LOU (21-17). Battus à Brive, les “Vert et Blanc” de Sébastien Piqueronies ont à nouveau frappé fort face à Montpellier la semaine dernière (23-22). C’est donc sans trop de pression que les Béarnais s’apprêtent à prendre la direction de la Catalogne pour essayer de glaner une première victoire à l’extérieur. Leur arme ? L’occupation du terrain. Et le staff catalan a ajusté sa semaine d’entraînement en conséquence. “C’est une équipe qui joue beaucoup au pied mais qui est capable aussi de tenir le ballon durant de longues séquences dans le camp adverse. On s’est préparés à bien couvrir le terrain et à bien défendre en premier rideau” prévient l’entraîneur de la défense catalane. Si l’USAP a serré les rangs face au RCT, elle reste encore fébrile dans le secteur offensif (3 essais seulement) malgré un progrès constant, constaté par Gérald Bastide : “On se crée quand même des occasions. On ne les mets pas tout le temps au fond mais c’est déjà une bonne chose. Tous les week-ends on a des situations favorables, avec des décalages. On progresse à chaque match, pas à pas de géant certes, mais on progresse”.

Invaincus pour l’instant en deux rencontres disputées à Aimé-Giral, les Catalans pourront s’appuyer sur la ferveur du public pour signer un deuxième succès consécutif dans ce Top 14 contre Pau. “C’est notre deuxième match à la maison. C’est une équipe à notre portée si on se met à notre meilleur niveau. L’objectif est réaliste et on sait ce qu’il faut faire pour l’atteindre” assure celui qui avait également porté les couleurs Sang et Or entre 1992 et 1994. Une victoire contre la Section Paloise samedi permettrait à l’USAP de préparer le prochain déplacement plus que périlleux qui l’attend du côté du Racing 92 avec un peu moins de pression sur les épaules.