Les tops :

Aymeric Luc

La pelouse d’Aguilera aurait pu lui évoquer quelques fantômes, mais il n’en a rien été. Il y a quelques mois, le jeune Aymeric Luc terminait la rencontre d’accès au Top 14 Biarritz-Bayonne en larmes, dans cette même enceinte, après avoir manqué son coup de pied lors des tirs au but. Samedi, il a été l’un des bourreaux du BO. Excellent relanceur, il a fait parler ses cannes de feu pour aller à dame très tôt dans le match. Si l’essai lui sera finalement refusé (faute de Paia’aua), il récidivera peu avant la demi-heure de jeu, se trouvant à la conclusion d’une réalisation en première main du RCT. Récemment appelé avec les Bleus, l’ancien Bayonnais s’impose un peu plus comme l’un des meilleurs Toulonnais de la saison.

Sergio Parisse

Ces 38 ans, le vétéran italien ne les fait pas vraiment. Toujours présent dans le jeu courant, le numéro 8 toulonnais a surtout pesé dans le secteur de la touche, ce samedi après-midi. Soutenu par ces pillards, Parisse a chipé de nombreuses munitions au jeune Lucas Peyresblanques sur les lancers biarrots, dont notamment une précieuse peu après la cinquantième, alors que le BO mettait la pression sur le RCT. Un vrai patron dans les airs.

Gavin Stark

Dans une équipe biarrote à la peine durant la majeure partie de la rencontre, le trois-quarts aile néo-zélandais a été l’un des rares à surnager. Apportant régulièrement du danger et de l’avancée par ses courses tranchantes, "Iron Man" a battu pas moins de huit défenseurs au cours de la partie. Auteur de plusieurs charges rageuses, il s’est démené tant bien que mal, signant également trois passes après contact. Insuffisant pour inquiéter la formation varoise.

Les flops :

La touche basque

Au-delà de la défaite, l’un des gros points noirs de l’après-midi basque aura été le secteur de la touche. Contrariés sur leurs lancers, les locaux ont égaré de trop nombreux ballons. De plus, même lorsqu’elles étaient captés par l’alignement biarrot, les balles étaient malgré tout largement contrariées. Ajoutons qu’à deux reprises, un ballon porté rouge et blanc a également été court-circuité par l’athlétique Swan Rebbadj, qui s'est offert le luxe d’enterrer le ballon au milieu d’une masse de joueurs.

Brett Herron

Très performant en début de saison lorsque le BO accrochait ses premiers succès, l’ancien ouvreur des Harlequins a peu à peu baissé en régime, jusqu’à réaliser une performance décevante contre le RCT ce week-end. Fragile en défense, le maître à jouer biarrot a manqué quatre de ses sept plaquages tentés, tout en concédant également une pénalité. En première période, Herron a même manqué de trouver une pénaltouche qui aurait pu ramener les siens à quelques mètres de la ligne toulonnaise. Notons aussi qu’en fin de match, il a raté une pénalité plutôt facile à quelques mètres des perches, alors que son équipe n’était menée que de sept points.

Cheslin Kolbe

Au milieu d’un samedi après-midi où les Toulonnais ont dominé leur sujet, les supporters varois ont longtemps espéré voir l’éclair Cheslin Kolbe frapper enfin. Mais le champion du monde springbok s’est de nouveau montré assez discret. Très peu servie par ses partenaires, la fusée sud-africaine n’a pas eu beaucoup d’occasion de se montrer, ne réalisant que deux courses ballon en mains. Et même s’il a pu mystifier deux adversaires en fin de match, l’ailier rouge et noir s’est également fait asseoir par Gavin Stark, sur ce qui est pourtant l’une de ses forces, à savoir la défense sur l’homme. On attend bien mieux.

Par Dorian VIDAL