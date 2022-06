Terminer ma carrière en finale ? "Je mesure la chance que j’ai. Le week-end dernier encore, j’ai pu croiser des copains comme François (Trinh-Duc) ou Louis (Picamoles) qui n’auront pas cette chance. Pour cette finale et contrairement à 2018 où Montpellier était favori, c’est du 50-50. Sans langue de bois. On est dans la continuité de notre fin de saison 2020-2021. On était relégables en décembre 2020 avant de faire six mois formidables et de garder la dynamique. C’est un peu la même chose pour Montpellier qui a connu des moments difficiles et qui est revenu très fort. "

Le titre de 2018 ? "C’était incroyable… C’est dur d’analyser chaque émotion tellement cela passe vite mais personne ne nous voyait gagner. Nous, on y croyait à fond. On avait mis du temps à retomber sur terre, la saison suivante nous ne nous étions pas qualifiés. On joue pour quelque chose de plus grand que nous. C’est l’héritage de Pierre Fabre. Il voulait que Castres rayonne."