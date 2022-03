Les Tops

Dillyn Leyds

Ils sont trois à avoir inscrit un doublé lors de cette rencontre côté rochelais. Parmi eux, Dillyn Leyds a été particulièrement en jambes. Très vif, il a amené le danger à chaque prise de balle et a su concrétiser proche de la ligne briviste. Il aurait même pu marquer un essai supplémentaire mais la bonne défense de Vasil Lobzhanidze l'en a empêché. Il possède tout de même un ratio impressionnant en ayant inscrit désormais huit essais lors des huit derniers matchs.

Levani Botia

On pouvait douter de ses capacités physiques ces derniers temps. Fragilisé par un genou grinçant, le centre fidjien a répondu de très belle manière sur le terrain. Avec son style caractéristique de casse muraille, Botia a mis son équipe dans l'avancée et a su casser des plaquages. Il a représenté la supériorité physique des siens. Ses deux essais, même s'ils n'étaient pas les plus durs à mettre de sa carrière, viennent récompenser sa très belle partie.

Tawera Kerr-Barlow

Sorti à la mi-temps, il a, comme très souvent, fait un immense travail dans l'animation. Toujours juste dans ses choix, le Maori a su distribuer parfaitement les munitions rochelaises et même prendre des initiatives quand le jeu l'imposait. Il est le joueur ayant parcouru le plus de terrain balle en main en première mi-temps (34m). Un très bon Kerr-Barlow, comme à l'accoutumée.

Les Flops

Vano Karkadze

Globalement, ce match a été dur pour la quasi-totalité des Brivistes. Surmenés, ils ont beaucoup souffert physiquement, notamment devant. Le jeune talonneur a largement souffert de la comparaison avec son vis-à-vis, Pierre Bourgarit. Mis en difficulté notamment en conquête, il n'a pas su amener ses qualités dans le jeu. Un match à oublier.

Wesley Douglas

L'ailier briviste a été martyrisé sur son aile et a souffert du manque d'espace en attaque. Il a concédé deux turnovers et n'a parcouru que douze petits mètres ballon en main malgré ses huit courses avec le ballon. En plus, il a manqué 50% de ses plaquages (trois plaquages manqués). Il n'a pas su amener ce pourquoi il avait été titularisé.

Top 14 - Wesley Douglas (Brive)Icon Sport

Hayden Thompson-Stringer

Dominé en mêlée, peu influent et même invisible dans le jeu, Hayden Thompson-Stringer a été la parfaite représentation des Brivistes ce samedi après-midi. Six mètres gagnés seulement, deux plaquages manqués et deux pénalités concédées... Pas besoin d'en dire plus.