Ce vendredi soir, le CO s'est incliné 33-14 face à Montauban lors du Trophée Ibrahim Diarra. Le staff tarnais a aligné une équipe largement remaniée, les cadres tels que Staniforth, Babillot ou encore Hounkpatin n'étaient pas présents sur le pelouse. En revanche, de nombreuses recrues ont effectué leurs débuts sous les couleurs tarnaises. On pense ici à Adrien Séguret, Asier Usarraga et Gauthier Maravat entre autres.

Eux ont connu une meilleure fin que Leone Nakarawa, blessé donc dès sa première rencontre avec Castres. Reste désormais à savoir si cette blessure le privera du début de saison avec le CO.