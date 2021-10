C’est une performance qui va compter pour les Franciliens, car en plus d’avoir réussi à faire tomber le champion de France en titre, ils ont dégagé de la solidité pour faire basculer un match qui avait pourtant débuté à la faveur des Haut-Garonnais. Le Racing 92, mené à la pause (10-13), est parvenu à inverser la tendance dans le premier quart d’heure de la seconde période (17-0 en l’espace de 15 minutes). Cette inversion de la physionomie, en grande partie en raison de l’indiscipline du Stade toulousain, fut un véritable moment de bascule dans une partie rythmée, et engagée.

Top 14 - Maxime Médard (Toulouse) contre le Racing 92Icon Sport

Les Racingmen s’emparent ainsi de la 3e place du Top 14, et peuvent remercier une charnière dynamique et opportuniste. Nolann Le Garrec et Antoine Gibert ont chacun assuré dans leur registre. Le demi de mêlée s’est montré décisif sur une feinte de passe dans la continuité d’une touche, marquant alors l’essai du réveil (48e), tandis que l’ouvreur a eu un pied précis pour capitaliser quand l’occasion se présentait à lui. Et ce en plus d’une conduite de jeu très propre. De quoi rassurer tout un collectif convaincant, qui a probablement trouvé une performance référence cette saison.

Le doublé pour Boris Palu

Un autre Racingman s’est montré décisif, et il s’agit du deuxième ligne Boris Palu. En plus d’avoir ouvert la défense sur une longue séquence consécutive à une avancée de Diallo (18e), il est venu signer le doublé sur une autre phase de possession plus que dynamique et optimisant un avantage (54e). Les Franciliens ont fait preuve de constance, même s’ils ont mis un peu de temps à concrétiser leurs temps forts. La défense agressive a fini par payer, la capacité à inverser la pression également quand il a fallu user du jeu au pied.

Le Stade Toulousain perd donc son fauteuil de leader, après ce deuxième revers, au profit de l’UBB, et s’il le doit à son indiscipline, il le doit aussi à son réveil tardif, caractérisé par l’essai de Selevasio Tolofua dans la foulée d’un ballon porté (72e). Pourtant, tout avait bien débuté avec la réalisation de d’Arthur Bonneval, suite à une chevauchée du capitaine Alban Placines, ayant mis dans l’avancée (8e). Mais il n’y a pas eu de constance sur l’ensemble de la partie, malgré des intentions louables et une volonté de jouer, et de relancer.