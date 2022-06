Un premier titre en Top 14, ça se fête. Et cela se fête dignement. Et longuement, quand on sait que les saisons du championnat français durent aujourd’hui onze mois sur douze. Alors après tous ces efforts consentis, les Montpelliérains ont bien mérité une bringue monumentale. Celle-ci a commencé peu après le match dans le vestiaire qui, selon plusieurs joueurs que l’on a croisé et qui étaient recouverts de bière, a littéralement "explosé".

Peu avant deux heures du matin, les Cistes sont monté dans leur bus direction la rue Montmartre, pour rejoindre le bar sportif "Le Bal Rock". Un établissement convivial et chaleureux, pas bling-bling pour un sou, mais suffisamment grand (1000 mètres carrés) pour accueillir les Montpelliérains, leurs familles, les partenaires et plusieurs supporters. Là, les Cistes ont pu célébrer leur titre jusqu’au bout de la nuit.

Garden party du club mardi soir

Samedi matin, ils ont pu profiter d’une grasse matinée bien méritée et ont pu partager un déjeuner avant de prendre le bus pour rejoindre la gare de Lyon. Leur train partira à 16h11 précises, et arrivera en gare de Montpellier Gare du Sud à 20h01. Là, ils iront présenter le Brennus sur la place de la Comédie, comme l'a annoncé le club héraultais. Ensuite, aux environs de 21 heures, ils ramèneront le bout de bois au GGL Stadium, antre du nouveau champion de France.

Ce qui est sûr, c’est qu’une nouvelle longue nuit de célébrations attend les Montpelliérains, qui n’ont pas encore déterminé leur programme de la journée de lundi. En revanche, la garden party du club se tiendra mardi soir. Ensuite, joueurs et membres du staff pourront profiter de vacances bien méritées.