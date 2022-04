Il annonçait avant la rencontre chez nos confrères de L'Equipe : "Je ne suis pas là pour les contempler. Je dois au contraire essayer de les rattraper pour prétendre à jouer un peu plus tard." Force est de constater qu'il a tenu parole. Julien Marchand, forfait, n'a pas pu prendre à la rencontre. Mais Peato Mauvaka était bien à Castres ce samedi pour affronter le Castres olympique de Gaëtan Barlot. Et le numéro 3 dans la hiérarchie des talonneurs en sélection a réalisé une performance remarquable.

L'ancien Columérin était pourtant remplaçant. Le staff castrais avait fait le pari de l'utiliser en qualité d'"impact player". Et son entrée en jeu fut largement remarquée. Son explosivité a immédiatement donné un nouveau visage à l'équipe du CO. Bien au soutien de Geoffrey Palis qui tentait une relance, le talonneur prenait le relais, cassait le plaquage de Peato Mauvaka et filait marquer l'essai après une course dans les 22 mètres toulousains. Une façon d'envoyer un message à la concurrence ?

Barlot ne s'est pas contenté de son essai. Il a encore éliminé et franchi par la suite. En quarante minutes seulement, le talonneur est parvenu à se proposer 10 fois pour attaquer la ligne. En défense, il n'est pas en reste avec dix plaquages pour un seul manqué.

Sa performance, face à sa concurrence en sélection, a le mérite d'être une référence. D'autant plus que face à lui, Peato Mauvaka, qui a été propulsé titulaire à la dernière minute, n'a pas été auteur d'un grand match. L'international français (25 ans, 14 sélections) n'a jamais franchi et n'a porté le ballon qu'à trois reprises en 71 minutes. A deux mois des phases finales, trois de s'envoler au Japon, Barlot a sans aucun doute marqué des points dans la hiérarchie du staff du XV de France. Son dynamisme lui a valu d'être promu numéro un à Castres dès son arrivée il y a dix-huit mois. Et la forme du natif de Clermont ne semble pas décliner depuis. Mais pour l'heure, le prochain rendez-vous des Bleus dépendra principalement de la présence ou non de Castres dans le dernier carré du Top 14.