"Ce championnat est très resserré. Il y a six heureux ce soir et on en fait partie. Mais jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la dernière seconde même, le combat a été acharné. Face à Toulon, la première période a été difficile et le Rct nous a mis sous pression. Une fois que le Rct a pris le score, il a fallu se libérer et, à la mi-temps, décomplexer tout le monde. Nous n’avons pas paniqué, avons remis la main sur le ballon et, en étant patient, la défense adverse a enfin craqué. Maintenant, c’est un nouveau championnat qui démarre, en quart de finale et face à une équipe bordelaise ayant énormément d’ambition. Nous ne serons pas favoris et en sommes conscients. Mais aujourd’hui, le Racing est toujours présent."