C'est une histoire qui termine un peu en queue de poisson. Après trois saisons sous la tunique parisienne, Tolu Latu va rentrer au pays à l'issue de l'exercice en cours. Ces derniers mois, l'international wallaby s'est malheureusement plus fait remarqué pour ses écarts de conduite (abus d'alcool...) que ses exploits sur le terrain. Il a également écopé de six cartons jaunes et deux cartons rouges en vingt-matchs, une indiscipline qui lui a dernièrement valu une suspension de onze semaines début avril après une exclusion contre le Racing 92 en Champions Cup. De ce fait, il ne portera plus les couleurs du club de la capitale avant son départ.

Sur son compte Instagram, Latu a déclaré : "C'est avec le coeur lourd que j'annonce que je quitte le Stade français. Il est l'heure pour moi de retourner au pays et ouvrir un nouveau chapitre. Merci au Stade français pour tout ce qu'il m'a apporté durant mon passage !"

Au total, l'Australien aura pris part à 54 rencontres avec le club de la capitale en trois saisons. L'exercice 2020/2021 aura été le plus concluant pour l'ancien joueur de Super Rugby, il aura disputé 24 matchs de Top 14 sur 26 possible, avec cinq essais inscrits. Tolu Latu est justement pressenti pour un retour chez les "Tahs" la saison prochaine. Affaire à suivre...