Cette saison, les spectateurs de tous bords assisteront à la tournée d’adieux de Maxime Médard, un des joueurs phares du Top 14. Un véritable monument vivant. Représentez-vous : l’arrière international (34 ans, 63 sélections entre 2008 et 2019), formé chez les Rouge et Noir où il a débuté en 2004, a remporté trois Coupes d’Europe (2005, 2010 et 2021) et a été champion de France à cinq reprises (2008, 2011, 2012, 2019, 2021). Après un temps de réflexion, Maxime Médard avait décidé de rempiler pour une saison supplémentaire au printemps. Son président Didier Lacroix lui avait rendu un bel hommage : "Je suis tellement fier de la carrière qu’il a faite au Stade et encore une fois elle n’est pas finie. Il y a quelques semaines on célébrait son 350e match avec le Stade, ce qui est un record incroyable. On a bien sûr envie qu’il le porte quelques dizaines de fois en plus … dont l’année prochaine."

Une motivation supplémentaire

Le principal intéressé, lui, s'exprimait en ces mots en début de semaine : "Mon contrat se termine cette saison. Je ne me prends pas la tête. Je n'ai pas envie de me dire que c'est fini. Peut-être que, dans six mois, je vous dirais "j'arrête, je suis cramé"... On verra. Il y a la vie de famille mais aussi ce moment reconversion, où tu as le rugby mais pas que. Ça me stimule, j'ai repris une formation, j'essaie d'être actif par rapport à mon après-carrière. Il faut être conscient que la nouvelle génération est plus forte et qu'il faut aussi partir." Préparer l'après-carrière, un passage obligé dans les dernières années des joueurs professionnels. Et pourquoi ne pas imaginer Médard dans le staff toulousain dans un futur plus ou moins proche. On rappelle que Jérôme Kaino, retraité l'année dernière, est devenu cette année assistant de l'entraîneur des skills chez le double champion en titre.

Pour cette saison déjà, l'arrière prend un rôle un peu particulier dans l'effectif. Celui d'un conseiller, qui continue d'être au chevet des membres de l'équipe. "Je suis juste là pour accompagner. Les jeunes ont un peu de bouteille maintenant. Je peux intervenir si je sens qu'on s'éparpille mais ils ont la tête sur les épaules, ils sont expérimentés. Ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux. Il faut trouver la bonne place et quand les choses sont bien dites, pas besoin d'en rajouter." Pour autant, Médard a eu un rôle certain dans la conquête des deux titres la saison dernière. Avec 21 matchs joués, dont 16 en tant que titulaire et les deux finales disputées, "Wolverine" a montré toute son importance dans les grands moments. Vainqueurs de la Coupe d'Europe et du championnat l'année passée, les Toulousains trouveront en tout cas une motivation supplémentaire cette saison pour gagner des titres. Celle d'offrir la plus belle des sorties, à un joueur emblématique du club.