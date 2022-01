Le match

Pour éviter de se faire surprendre à domicile, les hommes de Christphe Urios voulaient soigner leur entame. Mission parfaitement réussie puisqu’ils dominaient le premier acte, menant 20 à 0 à la pause, grâce à deux essais inscrits par Ulupano Seuteni et Louis Picamoles et au pied précis de François Trinh-Duc. Deux essais qui ont donné un peu de relief à une rencontre assez terne, où les deux équipes ont longtemps bataillé loin des zones de marques. C’était notamment lors de la seconde période, où les Castrais ont enfin réussi à tenir le ballon, inscrivant un essai par Kevin Kornath dès la 45e minute sans pour autant réussir à se montrer plus dangereux par la suite. Les Girondins attendaient la dernière minute de jeu pour venir chatouiller la ligne d’essai adverse. En vain.

Le chiffre : 7

Les Castrais n’ont pas réussi à revenir dans la rencontre malgré une deuxième période plus intéressante mais plombée par une faillite dans le secteur de la touche (61 % de réussite). Ils ont perdu sept ballons et ils ont été pénalisés sur un de leurs lancers. Les ballons conservés tant bien que mal n’ont pas permis de lancer proprement le jeu, mis à part sur un groupé pénétrant performant au cœur de la seconde période.

Le joueur : Thomas Jolmès

Le deuxième ligne de l’UBB, Thomas Jolmès n’est pas étranger à la domination de son équipe pendant le premier acte, offrant une force d’impact aux girondins pour faire reculer la défense castraise. Il s’est aussi illustré en prenant un intervalle, battant un défenseur et réussissant une passe après contact. Il a passé 80 minutes sur le terrain à batailler.

Thomas Jolmes - Bordeaux-BèglesIcon Sport

La question : l’Union Bordeaux-Bègles peut-elle être rattrapée ?

Avec ce nouveau succès, l'Union Bordeaux-Bègles compte désormais 54 points au classement, soit treize de plus que son adversaire du jour qui compte un match en plus. Treize points, c’est aussi l’avance sur le Stade toulousain, qui compte deux matchs en moins.