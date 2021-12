Si Toulon récupère chaque semaine des joueurs à l’entraînement, à l’image de Cheslin Kolbe, Sergio Parisse ou plus récemment Charles Ollivon et Christopher Tolofua, le poste de centre est aujourd’hui dégarni. Cet été, les dirigeants varois avaient déjà identifié les manques mais n’avaient pas réussi à attirer le centre international tant désiré et plusieurs joueurs leur avaient filé entre les doigts, à l’image du Néo-Zélandais Ngani Laumape, finalement parti au Stade Français.

Ce mois de décembre a été terrible pour les centres toulonnais. Théo Dachary s’est d’abord blessé au genou à Pau puis Duncan Paia’aua a été touché au mollet. Sorti contre les Zèbres en Challenge européen, Julien Hériteau a été opéré d’une fracture au niveau de la face en début de semaine. Un nouveau coup dur à quelques jours de la réception décisive du leader, l’Union Bordeaux-Bègles.

Actuellement onzième du classement de Top 14, le Rugby club toulonnais ne peut plus griller de cartouche à domicile et doit impérativement s’imposer lundi pour espérer finir dans les six premiers. Alors avec qui au centre ?

Villière plutôt que Kolbe ?

Thomas Salles, véritable couteau suisse arrivé cet été en provenance de Pro D2, devrait enchaîner un deuxième match au centre. L’ouvreur Anthony Belleau pourrait aussi dépanner mais sa volonté est aujourd’hui d’enchaîner à l’ouverture avant son départ à Clermont cet été. Le staff toulonnais penche donc plus pour décaler un ailier.

Lors de sa première sous le maillot toulonnais vendredi dernier, Cheslin Kolbe avait débuté à l’aile avant de dépanner une vingtaine de minutes au centre. Mais l’expérience ne devrait pas être renouvelée immédiatement. « Je veux essentiellement le voir évoluer au poste d’ailier et d’arrière pour le moment. Il faut qu’il reprenne des repères et de la confiance. Il faut qu’il trouve une bonne cohésion dans le timing avec ses coéquipiers », expliquait Franck Azéma la semaine dernière.

Challenge Cup - Cheslin Kolbe (Toulon).Icon Sport

Mercredi à l’entraînement, Gabin Villière a travaillé le poste. Il ne s’en est d’ailleurs pas caché en conférence de presse : « Je m’entraîne au centre pour me préparer car nous avons des joueurs capables de jouer un peu à tous les postes à l’image de Thomas Salles au centre. C’est un poste que je n’avais pas beaucoup couvert et sur lequel je me suis très peu entraîné depuis le début de la saison. Cette semaine, j’ai un peu travaillé à ce poste car ça peut être une solution ».

La saison dernière, l’ailier international aux huit sélections avait évolué au centre contre ces mêmes Bordelo-Béglais. « Je pourrais dépanner à ce poste contre Bordeaux. J’aime bien ferrailler. Si on arrive bien à communiquer, je pense que ça peut le faire. En tout cas, ce n’est pas l’envie qui va manquer. C’est toujours compliqué un peu au niveau des repères car je ne suis pas un centre de formation ».

Contrairement à Jiuta Wainiqolo. L’ailier Fidjien de 22 ans possède des qualités différentes, peut-être plus offensives, mais il connaît le poste : « À l'école, j'étais numéro 13, ce qui m'a permis d'énormément progresser sur ma technique individuelle et mes lignes de course, explique-t-il. Et c'est finalement les Fijians Drua qui m'ont décalé à l'aile. Là où je me sens le mieux ? Peut-être que je suis plus utile en 13, mais je peux également évoluer à l'aile et à l'arrière ».

S’il l’a utilisé à l’aile sur les trois premiers matches, Patrice Collazo souhaitait essayer le champion olympique au centre. Franck Azéma semble de son côté le préférer à l’aile. Mais le calendrier chargé des Varois avec la venue de l’UBB, puis un déplacement à Montpellier avant d’enchaîner sur La Rochelle, pourrait rebattre les cartes.

Tristan Arnaud.