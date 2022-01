On vous imagine frustré de quitter Castres avec zéro point …

Disons que les dernières mêlées nous restent un peu en travers de la gorge. On a eu des occasions pour remporter ce match, mais on n’a pas su les mettre au fond. On a mal géré le début de deuxième période, en donnant six points "cadeaux" aux Castrais, en prenant un carton jaune (pour Latu, N.D.L.R.) … Au vu de l’investissement des joueurs cette semaine pour préparer ce match, c’est frustrant, en effet …

Pouvez-vous revenir sur cette série de mêlée qui aurait pu faire basculer le sort de la rencontre ?

Je me garderai de toute conclusion hâtive mais de mon point de vue j’ai le sentiment que l’on domine ces dernières mêlées. On analysera tout cela à froid, à la vidéo. Nous verrons bien. Nous allons faire notre autocritique …

Vous pouvez aussi regretter certains choix, comme d’aller en touche plutôt que de prendre les points en début de match …

C’est le choix des joueurs. Chez nous, quand les joueurs font un choix, le staff les suit. S’ils avaient marqué après ces pénaltouches, tout le monde aurait sauté de joie. Bon, cela ne s’est pas passé comme ça. C’est dommage mais je garde aussi en tête que les Castrais ont eu des occasions de marquer et nous avons su bien défendre. Le résultat est dommage car les joueurs se sont beaucoup investis.