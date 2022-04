Vous avez marqué votre première pénalité avec Castres en professionnel avec seulement quelques secondes pour vous préparer. Racontez-vous ce moment qui a été important puisque, contre le vent, il vous permet de revenir à égalité...

Celle-là je vais m'en rappeler, on m'a amené tous les tee sauf le mien (rires). Dans les matchs comme ça tu ne réfléchis pas, je la sentais bien et j'ai demandé à Mathieu Babillot. Il m'a dit de la prendre, il m'a fait confiance et ça m'a sourit. Après, je m'entraine la semaine. J'ai une routine mais le temps de concentration est plus court ça ne me gène pas. J'ai pris les quelques secondes qu'il fallait pour me focaliser sur ce que j'avais à faire et la mettre entre les poteaux. Après, c'est sûr que mentalement ça fait du bien de revenir à 3-3 contre le vent. On aurait pu se faire décrocher mais on a su rester au contact. Je pense que c'est ça qui nous a permis de basculer sur une dynamique positive en seconde mi-temps.

Comment avez-vous abordé votre face à face avec Antoine Dupont ?

On a toujours cette donnée dans un coin de la tête car c'est le meilleur demi de mêlée du monde.On sait qu'il peut tout faire donc j'étais vigilant mais on voulait d'abord se focaliser sur nous sur notre jeu. On a su le faire même si, en raison des conditions, il n'y a pas eu un grand jeu. J'avais quand même une petite appréhension car je n'avais jamais joué contre Antoine. Mais je pense que le plus important était de rester concentrer sur mon jeu plutôt que de penser à Toulouse.

Comment s'est déroulée la semaine de préparation après la défaite à Brive ?

Cette semaine nous a permis de redescendre sur terre car nous avons fait un non match à Brive et toute la semaine on s'était dit que nous devions au moins nous rattraper sur les bases et notamment la combativité. Je pense qu'elle était bien présente aujourd'hui, notamment de la part de notre huit de devant et de nos remplaçants. Ils ont répondu présents et c'est grâce à eux que nous avons remporté ce match.

Pensez-vous avoir mieux géré les conditions et notamment le vent par rapport aux Toulousains ?

On savait que les conditions allaient être compliquées car on avait regardé la météo depuis le début de la semaine. Ce vent était un peu compliqué à gérer car il tourbillonnait un petit peu. On a su plutôt bien jouer avec ces conditions malgré deux ou trois jeux au pied un peu ratés. C'est toujours difficile d'être tout le temps précis avec un tel vent. Cette occupation en seconde période, alors que nous avions le vent dans le dos, nous a fait du bien. On a su rester chez eux et les maintenir sous pression et je pense que ça a fait basculer le match.

Le CO est-il qualifié pour la phase finale après cette victoire ?

Il reste encore des matchs. Certes, on prend une option mais on peut encore se tirer une balle dans le pied tout seuls. On le sait, on se connaît, donc il va falloir continuer à travailler en cette fin de saison pour aller chercher cette qualification.