Les Tops

Ihaia West

On a souvent pointé du doigt - à raison - l'énorme manque d'efficacité des buteurs rochelais depuis le début de la saison. Pire équipe face aux perches du championnat, La Rochelle a rectifié le tir cet après-midi et Ihaia West a montré qu'il savait se montrer fiable. Dans un match pauvre en essai, il a converti les quatre tentatives de pénalité qu'il a eu au bout du pied, permettant aux siens de prendre l'avantage au score, puis de s'échapper. Ce succès est aussi et surtout le sien.

Wenceslas Lauret

Il a fait office de rempart infranchissable dans la défense francilienne. Lauret a confirmé ce samedi son statut de leader au sein du Racing 92, en étant tout simplement le meilleur racingman. Intelligent et précieux, il s'est démarqué par ses 16 plaquages (meilleur plaqueur du match) et a sauvé plusieurs fois son équipe proche de sa ligne, à l'image de son superbe retour sur Will Skelton en fin de match. Malheureusement pour lui, cela n'aura pas suffi.

Dany Priso

Symbole de la puissance rochelaise en mêlée, Dany Priso est a créditer d'une grande performance ce samedi. Au cours de ses 70 minutes passées sur le terrain (pas mal pour un pilier, non ?), il n'a eu de cesse de créer de l'avancée et de martyriser ses adversaires directs. Demandez au pauvre Ali Oz, remplacé dès la 25e minute de jeu après avoir subi la puissance du colosse. Priso, c'est du très solide.

Les Flops

Finn Russell

Garant du jeu du Racing 92, l'ouvreur écossais a eu les cartes en main pour permettre à son équipe de débloquer la situation face au verrou rochelais. Mais malheureusement, il a joué à l'envers et a réalisé de nombreux mauvais choix. Jamais dans le rythme, il a abusé de passes risquées et mal assurées, ce qui a causé de nombreuses pertes de balles. On en attendait forcément plus...

Ali Oz

C'est bien simple, le pilier droit du Racing 92 est sorti dès la 25e minute de jeu. Une blessure pensez-vous ? Non, non. Oz était simplement en grande souffrance sur la pelouse rochelaise. En mêlée notamment, il subissait la puissance de son vis-à-vis Dany Priso et ne créait aucune avancée dans le jeu. Son remplacement avait donc quelque chose d'assez logique, d'autant plus que Trevor Nyakane a, dans un premier temps, stabilisé la mêlée francilienne.

L'efficacité du Racing 92

Dans un duel de cette importance, entre deux prétendants au top 6, on s'attendait forcément à ce que les débats soient serrés. Mais dans ces matchs couperets, il faut à tout prix savoir concrétiser. La Rochelle a su le faire via le pied de West et l'opportunisme de Berjon. Le Racing a, lui, eu de nombreuses opportunités de le faire, mais sans succès. Notamment en première période, les Ciel et Blanc ont multiplié les assauts dans les 22 mètres rochelais, mais n'ont jamais su franchir la ligne. Il aura toujours manqué le geste juste. Au final, c'est sans point que le Racing rentre dans le 92.