Pour remettre dans le contexte, cette interception a été réalisée à 12 minutes de la fin du match. Après une percée de l'ouvreur rochelais Ihaia West, Gregory Alldritt héritait du ballon dans les 22 mètres toulousains et redonnait à l'intérieur. Mais c'était donc sans compter sur le retour improbable de Ramos qui, en plus de réaliser ce geste défensif, enchaînait avec un dégagement qui se transformait en "50-22". "Prendre des points à ce moment-là aurait été une très mauvaise idée, raconte l'intéressé. Je perds un duel aérien, je vois Gregory Alldritt qui a la balle. Je connais un peu sa feinte du regard, je sais qu’il va faire la passe. J’ai un peu de réussite, ensuite, avec un bon coup de pied et un rebond positif. Dillyn Leyds est au sol et je trouve un 50-22 précieux."

Une réussite qui est le symbole de celle retrouvée par le Stade toulousain en cette fin de saison. En ballottage dans la course au top 6, les hommes d'Ugo Mola ont dépassé leurs adversaires du soir au classement pour revenir à la sixième place, alors que seulement deux journées restent à jouer. "Cela fait du bien de voir que les choses tournent en notre sens. Cela faisait un moment que nous n’avions plus trop de réussite, que les bons rebonds nous fuyaient", analysait Ramos. De quoi y voir un signe du destin ?