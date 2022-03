On évoque souvent cette capacité des équipes à se recentrer, à se regrouper, et à trouver des ressources inespérées dans l’adversité. Si l’exemple du Racing en finale du TOP 14 en 2016 est souvent utilisé, Castres est également un joli modèle. On se souvient du succès des Tarnais à Lyon en janvier 2021 après quasiment un match entier à 14 contre 15, et bien ils ont remis ça face à Montpellier, après l’exclusion de Vilimoni Botitu pour un plaquage dangereux et surtout non maitrisé sur Foursans-Bourdette (38e). À ce moment de la partie, les Tarnais menaient déjà 13 à 3, et ils ont finalement réussi à davantage enchainer pour s’imposer 25 à 9.

Car le CO avait déjà pris le score grâce à l’essai d’Adrea Cocagi, dans la continuité d’une touche et des temps de jeu près de la ligne pour créer du surnombre (32e). Cela venait récompenser des intentions de jeu, et davantage de justesse dans une partie avec du déchet et surtout de l’indiscipline… dans les rangs tarnais. Sauf que le MHR n’en a pas profité, avec une équipe certes remaniée et qui a manqué de fluidité dans son jeu. Malgré davantage d’espaces à exploiter en seconde période, l’ouverture n’est pas venue. Et même à 15 contre 13 après la sirène suite au jaune contre Santiago Arata pour une accumulation de pénalités en zone de marque (80e).

Le geste acrobatique de Thomas Combezou pour l’essai du bonus lors de sa 200e

Quand on parle d’efficacité, une autre illustration possible a été cet essai de Benjamin Urdapilleta moins d’une minute après le retour des vestiaires, sur une attaque au large et un travail de Nakosi et Cocagi pour remiser vers leur ouvreur (41e). La détermination a également fait la différence, comme celle de Thomas Combezou pour son 200e match avec le CO, venu surgir au-dessus d’un ruck pour aplatir, malgré le trafic face à lui (50e). En quelques instants, le break a été fait puis c’est la défense castraise qui s’est accrochée – à l’image de Julien Dumora – pour repousser les assauts, tout en s’efforçant d’occuper un maximum dans cette bataille tactique.

Castres signe donc une victoire précieuse dans la course à qualification, qui plus est face à un adversaire qui restait sur dix matchs sans défaite en TOP 14 et qui n’avait plus connu de revers depuis la réception de Clermont le 16 octobre dernier. Montpellier, qui n’est pas non plus parvenu à arracher de point de bonus défensif, reste tout de même bien installé dans les six, tandis que son bourreau peut croire de plus en plus à une place dans les quatre.