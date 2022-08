Combien de points ont été marqués au total à l'issue de la première journée de Top 14 la saison passée ? Sondage 2257 vote(s) 413 309 351

Et lequel de ces matchs s'était soldé sur un score de parité ? Sondage 2147 vote(s) Brive / Perpignan Castres / Pau Toulon / Montpellier

L'Aviron bayonnais n'a plus joué en Top 14 depuis la saison 2020-2021. Sur quel score avait-il perdu son premier match à Brive le 6 septembre 2020 ? Sondage 1991 vote(s) 27-26 33-23 42-23

Quelle équipe a inscrit 67 points dès son premier match de la saison 2017-2018 ? Sondage 1972 vote(s) Clermont La Rochelle Toulon

Quel joueur a marqué les premiers points de la saison dernière ? Sondage 1942 vote(s) Brett Herron (Biarritz olympique) Lucas Peyresblanques (Biarritz olympique) Matthieu Jalibert (Union Bordeaux-Bègles)

Combien de clubs champions de France ont perdu leur premier match la saison suivant leur titre, au cours des dix dernières années ? Sondage 1842 vote(s) Trois Cinq Six

Quel club de Top 14 a pris l'habitude de démarrer la saison loin de ses terres depuis cinq ans ? Sondage 1819 vote(s) Le Racing 92 Montpellier Le Stade toulousain

A quelle année remonte le dernier succès de Perpignan lors de la première journée de Top 14 ? Sondage 1774 vote(s) 2012 2013 2014

Sur les dix dernières saisons, quelle est la seule d'entre elles où aucune équipe ne s'est inclinée à domicile à la première journée ? Sondage 1589 vote(s) 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Contre qui joueront les champions d'Europe Rochelais et Lyonnais lors de la première journée cette saison ? Sondage 1650 vote(s) La Rochelle recevra Montpellier, Brive recevra Lyon La Rochelle recevra Montpellier, Lyon ira à Pau Montpellier recevra La Rochelle, Lyon ira à Brive

RÉPONSES

Lyon et La Rochelle, respectivement vainqueurs de la Challenge Cup et de la Champions Cup la saison passée.Icon Sport

1. A l'issue des sept rencontres de la première journée de Top 14 la saison passée, 309 points avaient été inscrits.

2. Au cours de la première journée de l'exercice 2021-2022, un seul match nul avait eu lieu. Toulon et Montpellier s'étaient séparés sur le score de 24-24.

3. Le 6 septembre 2020, l'Aviron Bayonnais s'était incliné à Brive 42 à 23.

4. Dès son premier match de la saison 2017-2018, l'ASM Clermont Auvergne avait inscrit 67 points contre Agen.

5. La saison dernière, le Biarrot Brett Herron (Biarritz olympique) avait marqué les premiers points de la saison. Un bon souvenir pour le Biarritz olympique qui, à l'occasion de son retour dans l'élite, s'était imposé contre Bordeaux-Bègles (27-15).

6. Au cours des dix dernières saisons, trois clubs différents ont perdu dès le premier match suivant leur titre de champion. Il s'agit de Toulouse (en 2011 et 2020), du Castres olympique (2013) et du Racing 92 (2016).

7. Le Stade toulousain n'a plus démarré une saison à domicile depuis 2016. De 2017 à 2021, les Rouge et Noir ont commencé leur saison à Oyonnax, Lyon, Bordeaux-Bègles, Clermont et La Rochelle. Bis repetita cette année ! Toulouse ouvrira sa saison par un déplacement à Bordeaux-Bègles.

8. Perpignan avait remporté son premier match de Top 14 au début de la saison 2013-2014.

9. Lors de la première journée de la saison 2016-2017, aucune équipe ne s'était inclinée à domicile.

10. Ce week-end, La Rochelle recevra Montpellier et Lyon ira à Brive.