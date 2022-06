Suite à sa victoire hier soir contre Castres, Montpellier est devenu champion de France en soulevant le Bouclier de Brennus pour la première fois de son histoire. Une consécration pour tout un club et son président Altrad dont on connait l'implication, mais aussi toute une génération de joueurs qui en rêvaient depuis le début de leur carrière (Paillaugue, Ouedraogo... ), que le président de la République a salué sur son compte Twitter personnel. Dans celui-ci il félicite les cistes et souligne leur changement de dimension en devenant officiellement une place forte du rugby français.