C’est un des gros transferts de l’été, la troisième ligne rochelaise a vu débarquer durant cette intersaison un nouvel international. On parle bien évidemment de Yoan Tanga, qui a impressionné son monde au Japon lors de ses deux premières sélections en Bleu. Alors après trois saisons du côté de Nanterre avec le Racing 92, c’est avec La Rochelle que l’ancien pensionnaire du Castres olympique va tenter de poursuivre sa progression. "J’avais besoin d’un nouveau projet, avoue l’intéressé. Je voulais changer d’air, d’environnement."

Bien évidemment, il ne faut pas réfléchir longtemps pour imaginer une troisième ligne maritime dans laquelle figure Yoan Tanga aux côtés de Grégory Alldritt. Ces deux hommes ont, par exemple, porté le numéro huit bleu lors de la dernière saison. Un duo qui peut faire mal à plus d’une défense de notre cher championnat. Et sans grande surprise, l’hypothèse de les voir associés ne déplait pas à l’ancien Racingman : "Je jouais déjà dans une grande troisième ligne au Racing 92. Mais il est vrai qu’ici, la troisième ligne donne envie. Il y aura une grosse concurrence mais on peut faire de belles choses."

Un moyen de se pérenniser en Bleu ?

Le troisième ligne s’est engagé pour trois saisons avec les Maritimes. Un contrat qui lui permet de voir venir et d’ambitionner de rapidement retrouver le XV de France en évoluant chez un gros concurrent au bouclier de Brennus : "Les trois années que l’on m'a proposées ici me montrent l’intérêt que le club me portait. Cela va me permettre de m’installer durablement ici, et c’est le plus important pour moi."

Yoan Tanga a, comme bon nombre de joueurs, la Coupe du monde en tête. Malgré tout, il reste prudent : "Le Mondial est un projet à moyen/long terme. Quand on goûte à l’équipe de France, on a forcément envie d’y revenir le plis vote possible. Mais avant ça, il y a pas mal de choses à faire ici, à La Rochelle."

L’international français devrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs ce jeudi soir face au Stade français. Et quelque chose nous dit qu’il pourrait rapidement devenir une des coqueluches du public de Deflandre, en numéro huit ou sur l’aile de la troisième ligne. Qu’importe quand il y a le talent…