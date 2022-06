Si les deux équipes pouvaient encore se qualifier, seul Montpellier a atteint cet objectif. Au coup de sifflet final, les Montpelliérains ont assuré la qualification dans le dernier carré, et ce malgré la défaite en terre clermontoise. Pourtant, le début de match était loin d’être idéal pour les hommes de Philippe Saint-André, mais grâce à son pragmatisme et à un sursaut d’orgueil en 2nd période, le MHR arrache le bonus défensif et termine le championnat à la 2nd place. L’ASM disputera la Champions Cup la saison prochaine.

Si les deux équipes pouvaient encore se qualifier, seul Montpellier a atteint cet objectif. Au coup de sifflet final, les Montpelliérains ont assuré la qualification dans le dernier carré, et ce malgré la défaite en terre clermontoise (20-15). Pourtant, le début de match était loin d’être idéal pour les hommes de Philippe Saint-André, mais grâce à son pragmatisme et à un sursaut d’orgueil en 2nd période, le MHR arrache le bonus défensif et termine le championnat à la 2nd place. L’ASM disputera la Champions Cup la saison prochaine.

L'ASM a gardé les commandes

Dès le début de la rencontre, Clermont a monopolisé la possession. A la conquête d’un bonus offensif pour tenter d’arracher une qualification dans le top 6, les hommes de Jono Gibbes vont inscrire un premier essai en force, par l’intermédiaire de Beria, dès la 7e minute. Un début de match tonitruant, pour le plus grand bonheur du stade Marcel-Michelin. Mais, la rencontre va petit à petit baisser en intensité, la faute à de nombreuses imprécisions des deux côtés. Montpellier ne doit se contenter que de quelques miettes dans cette première période, avec une seule pénalité inscrite par Benoit Paillaugue. Le score à la pause est de 7-3 pour les locaux.

Au retour des vestiaires, Montpellier va afficher un tout autre visage. Les Cistes vont hausser leur niveau de jeu et Vincent Rattez va inscrire, sans opposition et après plusieurs pénaltouches pour son équipe, le premier essai du MHR (51’). Mais l’ASM, porté par un public bouillant, va immédiatement réagir. Jean-Pascal Barraque se retrouve à la conclusion d’une belle action collective et les Jaunards inscrivent leur 2e essai (53’), ne laissant pas le temps aux Montpelliérains d’espérer prendre les commandes de la partie.

Clermont continue de faire la course en tête, et aurait pu voir son avance s’accroître si les essais inscrits par Sébastien Vahaamina et Morgan Parra étaient valables. En fin de rencontre, Aprasidze va s’offrir un numéro en solitaire pour inscrire le 2e essai de son équipe (67’), permettant au MHR d’avoir le bonus défensif. Si la victoire échappe aux coéquipiers de Guilhem Guirado, l’essentiel est assuré avec cette qualification pour les demi-finales. En terminant à la 2e place derrière le Castres Olympique, Montpellier affrontera la vainqueur du barrage entre l’UBB et le Racing. De son côté, l’ASM termine la saison régulière à la 7e place, synonyme de qualification pour la prochaine édition de Champions Cup.