Les supporters parisiens n’ont sûrement pas oublié la saison dernière. Longtemps hors du top 6, les joueurs de la capitale avaient coiffé tous les prétendants sur le poteau pour s’immiscer en phases finales lors de la dernière journée. Et à y regarder de plus près, nous ne sommes pas à l’abri de vivre le même scénario cette saison. Ce "Classico" face à Toulouse peut permettre aux Parisiens d’encore croire aux six premières places. Au contraire, une défaite à domicile forcerait Gonzalo Quesada et ses joueurs à baisser les yeux…

À neuf points du top 6, à sept de l’Usap

Si certains se demandent ce que signifie naviguer entre deux eaux, ou plutôt être dans le ventre mou du championnat, ils n’ont qu’à jeter un œil au classement actuel du Stade français. Les Parisiens sont, avec un match en retard bien sûr, dixièmes du championnat avec 41 points. Avec cet affrontement face aux Toulousains, les soldats roses ont l’occasion de se rapprocher des six premières places. Si victoire il devait y avoir, ils pourraient revenir à trois ou deux points de Toulouse mais surtout à cinq, au minimum, de la sixième place tant convoitée, occupée pour le moment par La Rochelle, qui possède 50 points.

Ça c’est pour la course aux phases finales, mais si jamais Sekou Macalou et consorts venaient à s’incliner, le spectre de la zone rouge recommencerait à survoler le stade Jean-Bouin. Alors qu’ils ont neuf points de retard sur la sixième position, ils ont "seulement" sept unités d’avance sur la treizième, synonyme de barrage d’accession. Un revers tuerait quasiment leurs derniers espoirs de qualification et les plongerait au cœur d’une lutte à laquelle ils ne veulent pas participer, celle du maintien.

Un calendrier corsé

Quelque chose nous dit que les Parisiens seraient bien inspirés de s’imposer face à Toulouse ce dimanche soir. Une semaine après s’être incliné sur la pelouse de Montpellier, le Stade français reçoit donc les Haut-Garonnais, avant de voir l’UBB débarquer dans trois semaines. Un programme chargé contre des prétendants naturels aux phases finales. Surtout qu’après ce triptyque, c’est sur la pelouse du Racing 92 que les joueurs de la capitale devront se rendre. Autant dire que le moindre point sera important.

Si jamais Paris vient à passer ce quatuor infernal sans trop d’encombre et avec un bilan positif au niveau comptable, il pourra se permettre de viser convenablement le top 6. Sans manquer de respect aux Palois et aux Brivistes, qui se rendront à Jean-Bouin, le calendrier parisien lors des dernières journées paraît un petit peu plus abordable, sur le papier en tout cas.