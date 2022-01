Les matchs

Samedi 29 janvier : Bordeaux-Bègles - Castres à 15 heures

Samedi 29 janvier : Brive - Biarritz à 17 heures

Samedi 29 janvier : La Rochelle - Montpellier à 17 heures

Samedi 29 janvier : Perpignan - Lyon à 17 heures

Samedi 29 janvier : Toulouse - Racing à 21h05

Dimanche 30 janvier : Pau - Clermont à 18 heures

Dimanche 30 janvier : Stade français - Toulon à 21h05

Les arbitres

Bordeaux-Bègles - Castres : M. Rousselet assisté de MM. Trainini et Bultet. Vidéo : M. Briquet Campin.

Brive - Biarritz : M. Raynal assisté de MM. Praderie et Chazal. Vidéo : M. Bonhoure.

La Rochelle - Montpellier : M. Poite assisté de MM. Chalon et Bats. Vidéo : M. Grenouillet.

Perpignan - Lyon : M. Ramos assisté de MM. Brousset et Puharre. Vidéo : M. Gauzins.

Toulouse - Racing : M. Cayre assisté de MM. Dufort et Coussan. Vidéo : M. Sclafer.

Pau - Clermont : M. Cardona assisté de MM. Castaignede et Millote. Vidéo : M. Rebollal.

Stade français - Toulon : M. Minery assisté de MM. Descottes et Albert. Vidéo : M. Marchat.

Le choc du week-end : Castres pour chahuter le leader girondin ?

C'est à Bordeaux qu'il faudra aller pour avoir la chance d'assiter au choc de cette 16ème journée de Top 14. Bordeaux, premier du championnat, reçoit Castres ,surprenant mais méritant troisième. Christophe Urios, contre son ancien club, aura a coeur de repartir du bon pied avec ses hommes après un week-end "off" suite au cas de Covid dans les rangs bordelais. Armé de Cocagi, Botitu ou encore de ses deux internationaux français Barlot et Vanverberghe, Castres devra s'employer pour tenter de réaliser ce qui serait un exploit. En effet, personne parmi les clubs français n'ont réussi à s'imposer à Chaban-Delmas. De l'autre côté, Bordeaux devra faire sans Jalibert blessé, ni Woki, Lucu et Moefana tous trois à Marcoussis. Mais Bordeaux a de la ressource et un effectif large et compétent pour tenter de garder son antre inviolée. Suspense au sommet donc.

Le chiffre : Enfin la 150ème pour Laurent Cardona ?

Le Covid (encore lui) a privé l'arbitre Laurent Cardona de sa 150ème au sifflet d'un match de Top 14. En effet, il devait arbitrer Lyon-Pau mais il a été infecté par le virus et n'a donc pas pu tenir sa place. Mais ce n'est que "partie remise" comme il l'avait si bien annoncé au début du mois sur son compte Twitter. Et pour cause, le directeur du jeu va donc à nouveau diriger une rencontre paloise, au Hameau cette fois, et ce sera contre Clermont. Il ne lui reste plus qu'à siffler ses 150 bougies !