CO : Urdapilleta, un an de plus !

Par David Bourniquel via Midi Olympique Il y a 2 heuresMis à jour il y a 1 heure 0

TOP 14 - Le Castres olympique prolonge son ouvreur international argentin, Benjamin Urdapilleta, désormais lié au club jusqu'en juin 2023. Le demi d'ouverture qui était en contrat jusqu'en juin 2022, a signé un an de plus dans le Tarn. Le numéro 10 argentin, au club depuis 2015, fait partie du squad champion de France avec le CO en 2018. Il s'est illustré en terminant plusieurs fois meilleur réalisateur du championnat et en détenant le record de point marqués au cours d'une rencontre de Top 14 (33), c'était le 13 février dernier face au MHR.