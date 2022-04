"Juste avant la rencontre, avec les conditions climatiques et le déluge qu’il y avait, j’ai juste dit aux joueurs que c’était l’équipe qui commettrait le moins d’erreurs techniques et stratégiques qui remporterait le match. Ce n’était pas une partie pour le jeu de passes. C’était un rugby d’occupation, de jeux au pied, de défense et de conquête", racontait le technicien castrais à l'issue de cette rencontre.

À la mi-temps, dans un vestiaire boueux et humide, Pierre-Henri Broncan faisait prendre conscience à ses hommes qu'ils s'en sortaient plutôt bien au vue du déluge qui s'ablatait sur leurs crânes : "6-0, c’est presque un score large les gars", lâchait le manager avant d'expliquait les détails techniques qu'il avait abordé : "J’ai simplement demandé à mon équipe d’arrêter de multiplier les temps de jeu pour sortir de notre camp. Dans le rugby moderne, on veut toujours relever les joueurs rapides pour chasser avec eux derrière les ballons hauts mais, vu les conditions, même les grands pouvaient chasser car il n’y avait pas beaucoup de contre-attaques"

"La moindre erreur se paye cher"

"Il fallait en revanche s’appliquer sur la qualité du jeu au pied et sur les réceptions. Notre fond du terrain n’a pas commis d’en-avant et a bien renversé la pression. C’est ce qui a fait la différence. Passer à 9-0, c’était très important car il était dur d’aller scorer à la main et ça a contraint l’adversaire à se découvrir encore plus. Il n’y a pas eu d’essais mais je pense que les puristes ont apprécié ce genre de rencontres car la moindre erreur se paye cher. C’est l’équipe qui en a commis le moins qui a gagné", ajoutait l'entraîneur.