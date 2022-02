Un duel entre deux clubs situés à l'opposé au classement. Les Toulonnais, avec trois matches en moins, pointent à la 13e place et sont actuellement barragistes pour la ProD2. De son côté, le Castres Olympique vise le haut du classement. Bien installé parmi les qualifiables, le CO était à la 5e place après les matches de 17h.

Et un premier acte qui a vu les Castrais mieux entrer dans la partie. Après un round d'observation et de nombreuses chandelles, le Castres Olympique tente une action et l'a réussi. Après avoir gagné un contre ruck, le CO envoie du jeu sur le grand large. Les passes de Florent Vanverberghe et de Teariki Ben Nicholas sont dans le bon tempo pour libérer Filipo Nakosi sur son aile. L'ailier n'en a pas trop fait et a servi dans un fauteuil son capitaine Rory Kockott qui a inscrit le premier essai du match (0-7, 24e).

Toulon s'est ensuite réveillé par ses avants. Après avoir cafouillé plusieurs touche en début de match, Sébastien Tolofua a réglé la mire. Via des mauls d'abord, Castres s'est mis trop souvent à la faute et Vanverberghe a écopé d'un carton jaune (29e), puis dans le jeu. C'est autour de Kockott d'aller dix minutes sur le banc (31e). A deux de plus, Toulon a trouvé la solution. C'est l'arbitre de la rencontre Vincent Blasco-Baque qui récompense la domination toulonnaise par un essai de pénalité (7-7, 37e). Après avoir campé pendant plus d'un quart d'heure devant la ligne d'en-but castraise, le RCT est rentré au vestiaire avec un score de parité face à Castres.

La défense castraise fait gagner le CO

Toulon a continué a dominé Castres au retour des vestiaires mais a été trop brouillon. A chaque fois, des fautes de main, de passes, des pénalités ont empêché les hommes de Franck Azema de mettre à revers le Castres Olympique. Le RCT, la plus mauvaise attaque du Top 14, aura eu les occasions de marquer à plusieurs reprises, avec notamment un maul de 22m qui a fini dans l'en-but mais dont le ballon n'a pas pu être aplati (59e). Peut-être le tournant du match.

Après avoir laissé passer l'orage, Castres, avec sa grosse défense, a mis à la faute les Toulonnais dans leur camp. Et face aux perches, l'ouvreur argentin Urdapilleta a été impérial. Quatre pénalités, une transformation et un drop. Une partie menait de main de maître qui a permis aux Castrais de l'emporter à Toulon sur le score de 22 à 10.

Un succès castrais qui permet au CO de bien s'installer dans le Top 6. Il s'agit du premier succès à Mayol depuis 2008 pour les Tarnais. Du côté de Toulon, cette défaite peut faire mal aux têtes. Le RCT est actuellement 13e, avec des matches en moins, et va devoir vite l'emporter pour se donner de l'air sur le bas de classement.