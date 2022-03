Le CV

Morgan Parra : C'est sûrement le numéro 9 le plus emblématique du rugby français des années 2010. Né d'un père rugbyman, Parra débute le rugby à l'âge de 5 ans au RC Metz. En 2006, il signe son premier contrat pro à Bourgoin où il ne tarde guère à trouver du temps de jeu. C'est à partir de la saison suivante qu'il devient le demi de mêlée incontesté. C'est dans la peau du plus grand espoir du rugby tricolores, que Parra honore sa première cape avec les Bleus, à l'âge de 19 ans. Chelemard en 2010, il devient jusqu'en 2015 le demi de mêlée numéro 1 du XV de France. Au total, Parra compte 71 sélections sous le maillot frappé du coq.

En 2009, il prend la direction de l'Auvergne pour signer à Clermont. Dès ses premiers pas à Marcel-Michelin, il conquit tout l'hexagone. A l'issue de l'exercice, il termine meilleur joueur du championnat et Oscar du Midi Olympique. Fidèle aux Jaunards depuis presque treize ans, il remporte deux fois le Brennus (2010 et 2017) et fêtera sa 307ème apparition sous le maillot jaune et bleu, samedi à Mayol.

Top 14 - Morgan Parra (Clermont) après la victoire face à LyonIcon Sport

Baptiste Serin : Le natif de La Teste-de-Buch a enfilé ses premiers crampons, dans les Landes, au club de Parentis-en-Born où il y reste pas moins de douze ans. En 2009, Serin séduit par le projet girondin, rejoint les équipes de jeunes du CA Bordeaux Bègles. C'est au cours de la saison 2012-2013, dans une rencontre de Challenge européen, qu'il fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Tout s'enchaîne pour le numéro 9 de l'UBB, puisque c'est durant cette même saison qu'il connaît sa première sélection avec l'équipe de France des moins de 20 ans. De par sa polyvalence, c'est lors de la saison 2014-2015, qu'il devient le premier choix à l'introduction. Admiratif devant ses qualités, Guy Novès l'appelle pour un stage préparatoire au Tournoi des 6 Nations 2016 pour pallier le forfait de... Morgan Parra. Au final, il ne connaît sa première cape qu'à l'été 2016, face aux Pumas. Convaincant pendant son passage à l'UBB, il dispute au total 124 rencontres sous le maillot bordelais avant de partir pour la Rade en 2019.

Challenge Cup - Baptiste Serin (Toulon)Icon Sport

Les points forts de Morgan Parra

Cette saison, l'ancien de Bourgoin n'a pas uniquement revêtu sa célèbre tunique frappée du numéro 9. En effet, il a également dépanné avec brio, cette saison, à l'ouverture. Comme son vis-à-vis de ce week-end, son gros point fort est le jeu au pied d'occupation et sait mettre en danger les arrière-gardes adverses. Véritable machine à points, il est l'élément clé de l'effectif auvergnat.

Les points forts de Baptiste Serin

Du haut de son mètre 80, le demi de mêlée du RCT peut regarder ses homologues de haut de par sa polyvalence à l'état pur. Très à l'aise au pied, il constitue un atout offensif non-négligeable. De par sa vivacité et sa vision de jeu, tout va très vite avec lui et sait faire briller ses partenaires à la perfection. Véritable leader sur et en dehors du gazon, tout semble plus paisible quand il est aux commandes.

L'avis de Rugbyrama

C'est un duel d'expérience auquel nous faisons face. Au total, c'est 113 capes à eux deux. Il est difficile de savoir qui va prendre le dessus sur cette rencontre tant chacun a les qualités en mains pour permettre à son équipe de sortir vainqueur de cette rencontre. D'un côté, Serin depuis son retour de blessure et de par son leadership, semble apporter un réel regain de confiance au sein des troupes varoises. De l'autre côté, Parra et consorts reprennent du poil de la bête et restent sur trois succès de rang. Le natif de Metz sera à surveiller, car il risque de représenter une menace considérable de par sa botte, en confiance ces derniers temps. Pour ses performances depuis son retour de blessure, le duel pourrait bien être remporté par Baptiste Serin face à des Clermontois peu rassurant loin de leurs terres.

Par Julien SOURNIES