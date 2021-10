Un match de rugby comme on les aime. Un stade plein, une ambiance de feu et du jeu aux quatre coins du terrain. Le public de Chaban-Delmas est un public comblé avec une telle équipe bordelaise. Ce choc entre les deux barragistes de la saison dernière a tenu toutes ses promesses, malgré l’absence de certains internationaux français comme Maxime Lucu, Matthieu Jalibert ou encore Damian Penaud. Contre une solide équipe clermontoise, l’UBB a démontré une nouvelle fois qu’elle n’était pas le dauphin du Stade Toulousain pour rien. Repositionné à l’ouverture suite à l’absence de Jalibert, Ulupeno Seuteni sanctionne immédiatement une première approximation clermontoise sur du jeu au pied. Le Tongien relance depuis ses 22m et transperce toute la défense auvergnate d’un superbe crochet intérieur. Repris sur les 40 mètres adverses, Seuteni parvient à libérer son ballon pour Lesgourgues, arrivé de nulle part, qui contrôle acrobatiquement le ballon avant d’inscrire le premier essai de la rencontre (5-0, 7e). Les deux équipes se livrent alors une terrible bataille dans les zones de ruck et en conquête.

Si aucune des deux ne parvient réellement à prendre le dessus, elles se rendent coup pour coup. Que ce soit au contest ou dans les airs en touche. Morgan Parra réduit rapidement le score sur pénalité (5-3, 13e) et permet même aux Clermontois de prendre l’avantage un peu contre le cours du jeu (5-6, 23e). Malgré une certaine domination et une occupation clairement à son avantage, l’UBB peine à scorer sur ses temps forts. Si Seuteni, pas vraiment à l’aise avec son jeu au pied, manque une nouvelle fois la cible, 20 mètres face aux poteaux. Pas vraiment en réussite après un renvoi tapé directement en touche. Clermont vire alors en tête à la pause : 5-6.

Le jubilé de François Trinh-Duc

Face à la faillite de son ouvreur dans le jeu au pied, le manager Christophe Urios décide alors de faire entrer l’expérimenté François Trinh-Duc à l’ouverture et de repositionner Seuteni. L’ex Montpelliérain prend ses responsabilités dans le jeu au pied et dans l’animation. Et ça fait mouche d’entrée avec un drop qui permet à l’UBB de reprendre les commandes (8-6, 46e). Clermont est mis sous pression et multiplie les fautes. Réduite à 14 après la sortie sur carton jaune de Lavanini, l’ASM encaisse trois points de plus après une pénalité transformée avec l’aide du poteau par Trinh-Duc (11-6, 49e). Bordeaux impose sa patte mais négocie mal ses sorties de camp après avoir scoré. Parra permet à Clermont d’y croire encore (11-9, 51e). Jusqu’au premier éclair signé François Trinh-Duc. L’ancien ouvreur des Bleus feinte le coup de pied puis transmet à Jefferson Poirot. Le ballon est rapidement libéré par Lesgourgues pour Roumat qui déchire la ligne d’avantage avant de mettre sur orbite Seuteni (16-9, 58e). Petit à petit, Clermont s’efface malgré une belle solidarité défensive et rend trop de ballons au pied.

En face, Trinh-Duc poursuit son festival avec une passe au pied rasante millimétrée pour Romain Buros qui voit son essai refusé pour avoir flirté avec la ligne de touche juste avant d’aplatir (71e). A 34 ans, appelé en qualité de joker médical, Trinh-Duc démontre qu’il n’est pas venu à Bordeaux pour faire du tourisme. Si la passe au pied n’a pas envoyé Buros en dame, le natif de Montpellier est à l’origine du troisième essai synonyme de bonus pour Bordeaux-Bègles. Et quel essai ! Trinh-Duc feinte à nouveau le jeu au pied avant d’allonger une longue passe pour Dubié. Le centre bordelais remet intérieur immédiatement et trouve Romain Buros lancé à toute vitesse. Le jeune bordelais transperce le premier rideau puis décale Santiago Cordero. L’international argentin met les cannes pour ne plus être revu. L’UBB non plus (25-9). Bordeaux-Bègles enchaîne un huitième match sans défaite et prend la tête du Top 14 avant le match de Toulouse ce dimanche.