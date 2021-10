"Ce qu’il nous manque ? Si j’avais la réponse, ce serait beaucoup plus simple. On rate notre entame de match. Comme toujours, on fait trop de fautes faciles. Pour mettre trois points, il faut se les "peler", faire une vingtaine de temps de jeu. Alors qu'on leur donne trop de munitions facilement... C'est le même problème depuis le début de saison. Je ne crois pas que nous sommes passés à côté dans l'état d'esprit. C'est la base en rugby. Le système n'est pas non plus à remettre en cause. On a les situations mais on n'arrive pas à aller au bout. Ca fait ch... de repartir avec zéro point. On va revoir le match et se dire qu'il y avait largement la place. Je suis persuadé que nous ne sommes pas tombés sur un adversaire plus fort. Il va falloir faire le dos rond. Il faut qu'on se resserre et ne surtout pas se tirer des balles entre nous. Aujourd'hui, on mérite notre place. On est derniers et personne ne mérite de l'être à notre place."