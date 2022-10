Le Club par le biais d'un communiqué a dévoilé le nom du nouvel entraîneur du CAB. Arnaud Mela ancien joueur du club de 2008 à 2017 va prendre en charge l'équipe première Corrézienne. L'ancien entraîneur de la touche sera accompagné de Didier Faugeron comme coordinateur sportif. " Le CA Brive annonce aujourd’hui la nomination d’Arnaud Mela comme entraîneur en chef par intérim avec à ses côtés Didier Faugeron comme coordinateur sportif. Jean-Baptiste Péjoine, Goderdzi Shvelidze et Philippe Carbonneau poursuivent leurs missions dans le staff sportif. Le rôle d’Arnaud Mela, de Didier Faugeron et de l’ensemble du staff sera de fédérer tout le groupe autour d’un objectif : améliorer rapidement les résultats sportifs. L’ensemble du club est déterminé à relever ce défi. "

Arnaud Mela connaîtra sa deuxième expérience d'entraîneur en chef après un passage de quatre ans à Albi.

Brive doit se relancer

Le club briviste qui pointe a la douzième place du classement espère bien se relancer dans ce Top 14 et assurer son maintien dans l'élite. Ses précieuses victoires contre Perpignan et Bayonne ont néanmoins permis au CAB de prendre une premier avantage sur les deux candidats au maintien. Mais sur leurs cinq derniers matchs, les Coujoux ont perdu quatre fois et sont aujourd'hui deux points devant la Section paloise et l'USAP. Après quatre ans de mandat Davidson, le tandem Mela-Faugeron aura fort à faire ce week-end avec un déplacement au Stade français.