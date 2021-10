« On a eu un trou d’air. On a regardé jouer les Clermontois pendant trente minutes, en leur donnant des pénalités. Ils n’avaient pourtant pas besoin de ça. Honnêtement, c’est un peu dur après avoir réalisé quarante bonnes premières minutes. Nous étions revenus en seconde période avec de bonnes intentions mais nous n’avons pas su trouver les ressources quand nous avons commencé à prendre un puis deux essais. Nous n’avons pas réussi à changer le momemtum. Nous avons pris neuf pénalités lors des vingt premières minutes de la seconde mi-temps, et à partir de là, c’est difficile de pouvoir aller dans le camp clermontois. Nous avons donc très peu de ballons à jouer et on se recroqueville petit à petit. Le groupe est totalement investi dans le projet donc je suis persuadé que nous allons réussir à régler les détails. On va s’appuyer sur cette très bonne première mi-temps mais aussi revoir la seconde. A nous de travailler et de bien finir le bloc avec deux matchs à la maison où il faudra prendre des points. On sait ce qui nous attend et ce que l’on doit faire. »