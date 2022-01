Le meilleur joueur du monde est absent des terrains depuis le 11 décembre dernier et un déplacement du Stade toulousain à Cardiff. Ce jour-là, Antoine Dupont avait joué 66 minutes et inscrit un essai dans la victoire des hommes d'Ugo Mola face aux Blues de Cardiff (7-39). Mais depuis cette rencontre mi-décembre le Stade toulousain doit se passer des services de son demi de mêlée et les résultats du club s'en font ressentir avec deux défaites en deux rencontres disputées, il n'en fallait pas plus pour alimenter la "Dupont dépendance" des hommes d'Ugo Mola. Mais la vie sans le capitaine des Bleus pourrait bien prendre fin dès ce week-end, selon les dernières informations du Midi Olympique le demi de mêlée devrait bien chausser les crampons et reprendre son poste dans le choc face aux franciliens ce samedi (21h05) à l'occasion de la 16e journée de Top 14.

"Dupont va bien", assure Galthié

État grippal, infiltration au genou pendant les fêtes, positif au Covid, le natif de Lannemezan a connu une période délicate lors des dernières semaines. Son retour ce week-end serait une bonne nouvelle à la fois pour le Stade toulousain et ses supporters mais aussi pour l'équipe de France. Actuellement en stage du côté de Carpiagne pour préparer le match face à l'Italie (6 février) en ouverture du Tournoi, Fabien Galthié à assuré hier en conférence de presse qu'Antoine Dupont allait bien : "Je l'ai eu, on a échangé: il va bien. Il a repris l'entraînement depuis deux semaines. Il souhaitait jouer (contre Cardiff, en Coupe d'Europe, NDLR) mais le match n'a pas pu se jouer. En plus, il a été contrôlé positif au covid ensuite. Mais il va bien". En jouant ce week-end contre le Racing 92, Antoine Dupont retrouverait un peu de rythme et de repères avant de sûrement réintégrer le groupe France et de postuler pour le match contre l'Italie.