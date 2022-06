Constant d'un bout à l'autre de la saison, à Montpellier depuis 2019, Bouthier, qui fêtera ses 30 ans dimanche, retrouve un second souffle à l'heure de vivre sa première phase finale, à un an du Mondial-2023 en France.

"Pour sa première saison à Montpellier, il a connu une ascension fulgurante. Il est passé du rez-de-chaussée au 7e étage, avec beaucoup d'émotion, trop vite. Tout lui est tombé dessus, tout ce dont un gamin qui joue au rugby peut rêver: Top 14, médiatisation, équipe de France", résume pour l'AFP l'ancien entraîneur de Montpellier, Xavier Garbajosa.

Par conséquent, "la deuxième saison a été plus compliquée. En cette troisième, je retrouve l'Anthony que j'ai découvert: tranchant, mordant, spontané. Il joue pour se faire plaisir et non plus pour "satisfaire tout le monde"", ajoute l'ex-international. Passé de Vannes (Pro D2, 2014-19) au XV de France en une demi-saison (2019-20), Bouthier (8 sélections) a eu besoin de digérer son ascension vertigineuse pour mieux redécoller vers les sommets.

" Le regard haut "

Maçon à Dax, son club formateur, magasinier à ses débuts à Vannes (Fédérale 1), cet ancien joueur amateur, originaire de Pouillon (Landes), a aussi eu besoin de temps pour accepter les cadences du professionnalisme sans rien perdre de sa discrétion, ni de son authenticité.

"J'avais enchaîné avec Montpellier et l'équipe de France, je me suis rendu compte que les vacances étaient courtes (sourire). A l'automne 2020, quand je me suis blessé, j'ai peut-être payé le fait d'être passé de la Pro D2 à tout ça", explique le joueur à l'AFP.

"Mes absences à la tournée d'automne (2021) ou au dernier Tournoi m'ont peut-être permis de me régénérer. Si physiquement, cela peut faire du bien, mentalement, c'est toujours compliqué de ne pas être appelé. Il faut l'accepter et continuer à espérer pour y revenir", estime-t-il.

En l'absence des internationaux Paul Willemse et Cobus Reinach, blessés, Bouthier peut assumer le costume de facteur X d'une équipe de Montpellier métamorphosée. "L'an passé, il marchait la tête baissée; cette saison, il a le regard haut. Il rayonne, il est davantage charismatique et manifeste un certain "leadership". Il est désormais un élément important de Montpellier", souligne Garbajosa. Bien dans sa peau, bien dans son jeu, Bouthier a tiré vers le haut une équipe de Montpellier très homogène, humble et revancharde, après une saison vécue au bord du vide et de la relégation.

Compétiteur

"Cet été, on s'est bien parlé, on s'est dit qu'il ne fallait pas revivre les mêmes soucis, notamment la course au maintien. Avec notre effectif, on ne pouvait pas se permettre d'être ailleurs que dans le top 6", explique-t-il.

Au cours de l'avant-dernier match de la saison devant le Racing 92 (22-13), aux allures de quart-de-finale, Bouthier a planté un essai de cinquante mètres pour acter sa renaissance aux yeux de tous et notamment du sélectionneur Fabien Galthié, souvent présent dans les tribunes du stade Yves-du-Manoir.

"On est des compétiteurs, on a tous envie d'y revenir. C'est l'équipe de France. On bosse au quotidien pour le club, mais aussi pour rejouer avec ce maillot. C'est dans ma tête, avec l'espoir de participer au gros challenge de 2023", assure l'arrière du MHR.

A un poste d'arrière exposé à la concurrence, occupé pour l'heure chez les Bleus par le futur Toulousain Melvyn Jaminet, Anthony Bouthier compte sur la phase finale pour revenir en pleine lumière. "Au-delà de sa polyvalence, c'est un garçon facile à entraîner. Il est simple, exigeant, pas expansif mais compétiteur. Il sait d'où il vient : chaque moment est une chance pour lui", observe Garbajosa. Pour l'heure, c'est avec Montpellier.