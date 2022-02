Lors des Boxing Days, les joueurs du Stade Toulousain, du Stade Français et de l’Union Bordeaux-Bègles ont notamment joué avec des maillots dessinés spécialement pour l’occasion, qui ont ensuite été mis aux enchères. Des ballons ont aussi été vendus et les supporters de rugby ont fait preuve de générosité en faisant de nombreux dons. Via un communiqué, la LNR a donc confirmé que cette mobilisation générale a permis aux Restos du Cœur de fournir pas moins de 92 258 repas aux plus démunis.